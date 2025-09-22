10 نصائح ذهبية قبل شراء هاتف جديد في 2025

لم يعد شراء هاتف ذكي في عام 2025 أمرا بسيطا، إذ تتسابق الشركات العالمية لإطلاق نماذج جديدة مزودة بأحدث الابتكارات التقنية، من الشاشات القابلة للطي إلى الكاميرات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

ومع تزايد الابتكارات يحتاج المستهلك إلى التركيز على العوامل المؤثرة في الاستخدام اليومي لاتخاذ قرار شراء سليم.

1 تحديد الميزانية

يعد تحديد الميزانية الخطوة الأولى نحو شراء هاتف جديد، إذ لابد من المقارنة بين الطرازات المتاحة في النطاق السعري المحدد وعدم الانجراف وراء فكرة أن الهاتف الأغلى هو دائما الأفضل.

2 جودة الشاشة

أصبحت جودة الشاشة أكثر أهمية من أي وقت مضى لمشاهدة الفيديوهات والألعاب وتصفح المحتوى، إذ يفضل اختيار شاشة AMOLED أو Super AMOLED بدقة FHD+ ومعدل تحديث مرتفع (120 هرتز على الأقل) للحصول على ألوان دقيقة وحركة سلسة.

3 قوة المعالج

يحدد المعالج سرعة الهاتف وكفاءته في الأداء، إذ ينصح باختيار معالجات حديثة لتحقيق أداء مرتفع وتجربة ألعاب مميزة.

4 الذاكرة والتخزين

الحد الأدنى المقبول من ذاكرة الوصول العشوائي في 2025 هو 6 جيجابايت، بينما يفضل 8 أو 12 جيجابايت للاستخدامات الثقيلة.

أما التخزين الداخلي، فيستحسن ألا يقل عن 128 جيجابايت، مع دعم معايير UFS 3.1 أو 4.0 لضمان سرعة أكبر في تحميل التطبيقات.

5 الكاميرا وجودة الصور

تُعد أرقام الميجابكسل وحدها مؤشرا غير كاف، إذ يفضل التركيز على حجم المستشعر، وتوافر خاصية تثبيت الصورة البصري (OIS)، وأداء الكاميرا في الإضاءة المنخفضة، إضافة إلى قدرة الهاتف على تصوير الفيديو بدقة 4K على الأقل بمعدل 60 إطارا في الثانية.

6 البطارية وسرعة الشحن

بطاريات الهواتف الذكية في 2025 يجب ألا تقل عن 5000 مللي أمبير في الساعة، مع دعم تقنيات الشحن السريع التي تصل إلى 67 واط أو 120 واط، ما يتيح شحن الهاتف في وقت قياسي، إذ أصبح الشحن اللاسلكي أيضا في فئة واسعة من الهواتف.

7 التحديثات والبرامج

تعتمد استدامة الهاتف على جودة التحديثات والبرامج، إذ يجب التأكد من حصول الهاتف على تحديثات نظام التشغيل لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات، مع توفير تصحيحات أمنية منتظمة.

8 دعم الجيل الخامس والاتصال

مع انتشار خدمات الجيل الخامس في 2025، من الضروري أن يدعم الهاتف نطاقات 5G متعددة، إضافة إلى تقنيات Wi-Fi 6 أو Wi-Fi 7، وBluetooth 5.3 أو أحدث لضمان اتصال سريع ومستقر.

9 التصميم وجودة التصنيع

يعتبر التصميم عاملا مهما في اختيار الهاتف، لذا يستحسن اختيار أجهزة تتميز بمواد متينة وحماية من الماء والغبار وفق معيار IP68. كما باتت الهواتف القابلة للطي أكثر موثوقية من ذي قبل، ما يجعلها خيارا مقبولا في فئات سعرية معينة.

10 الضمان وخدمات ما بعد البيع

يجب التأكد من توافر مراكز خدمة قريبة وتغطية ضمان مناسبة للهاتف والملحقات، إذ تتميز الشركات الكبرى بشبكات دعم قوية، في حين قد تواجه بعض العلامات الأقل شهرة صعوبات في توفير الخدمة.

