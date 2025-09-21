إعلان

مشاكل جديدة تضرب سلسلة آيفون 17 بعد أعطال الكاميرات (صور)

04:27 م الأحد 21 سبتمبر 2025
كتب- محمود الهواري:

كشفت تقارير أولية عن مشاكل في متانة هاتفي iPhone 17 Pro وiPhone Air الجديدين، رغم ادعاءات شركة Apple بأن التصميم الألومنيومي المطور يوفر مقاومة أكبر للخدش وفقا لما نقله موقع" AndroidHeadlines".

شاشات تتعرض للخدش بسرعة

وطرحت آبل مؤخرا سلسلة هواتف iPhone 17 في الأسواق، لكن سرعان ما ظهرت منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي وتقارير لمستخدمين من مدن مثل شنغهاي وهونغ كونغ ولندن تتحدث عن خدوش واضحة في شاشات iPhone 17 Pro وPro Max.

وجاءت هذه الخدوش تحديدا في في اللون الأزرق الداكن الجديد، بالإضافة إلى تقارير مشابهة عن اللون الأسود في هاتف iPhone Air فائق النحافة، إذ أكدت بعض الصور المنتشرة أن هذه الخدوش قد تظهر بعد ساعات قليلة فقط من الاستخدام.

ورغم أن اللونين الأزرق والأسود هما الأكثر تضررا، فإن هناك شكاوى من ألوان أخرى، ما يشير إلى أن المشكلة قد تكون في مادة التصنيع أكثر من اللون نفسه.

وتعيد هذه الأزمة إلى الأذهان مشكلات سابقة واجهت آبل مثل فضيحة Scuffgate مع هاتف iPhone 5 عام 2012، ومشكلة Bendgate مع iPhone 6، إضافة إلى مشاكل هوائي iPhone 4.

ومن المبكر الجزم بأن الأمر يمثل مشكلة واسعة النطاق، لكن القلق يتزايد بين المستهلكين الأوائل الذين أنفقوا مبالغ كبيرة على الأجهزة الجديدة.

ويقول محللون إن آبل ربما كانت تدرك هذه الثغرة، ما قد يفسر غياب اللون الأسود عن طرازات Pro هذا العام.

يشير خبراء الصناعة إلى أن الوقت وحده سيكشف إن كانت هذه الخدوش ناتجة عن مشكلة عامة في التصنيع أو مجرد حالات معزولة، بينما تتعرض آبل لضغوط كبيرة للحفاظ على سمعتها في جودة التصنيع التي طالما تباهت بها.

كانت تقارير عدة من مراجعين تقنيين رصدوا عطل في كاميرا هاتفي iPhone Air و iPhone 17 Pro، وذلك قبل يوم واحد من الإطلاق الرسمي للهواتف في الأسواق، حيث علقت شركة آبل أنها تعمل حاليا على طرح تحديث برمجي جديد لمعالجة هذه الأعطال.

آيفون 17 iPhone 17 Pro iPhone Air سلسلة هواتف iPhone 17 عيوب آيفون 17 مشاكل آيفون 17 خدوش آيفون 17 أزمات آيفون 17
