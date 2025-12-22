إعلان

جوجل تطلق نموذج Gemini 3 Flash الأسرع.. تفاصيل

كتب : محمود الهواري

03:33 م 22/12/2025

مقر شركة جوجل

أعلنت شركة جوجل عن إطلاق نموذجها الجديد Gemini 3 Flash ليكون النموذج الافتراضي لتطبيق" Gemini" ولمزايا البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

ووفقا لتقرير نشرته جوجل يهدف النموذج الجديد إلى الجمع بين سرعة الاستجابة وقدرات التفكير المتقدم مع تقليل زمن الانتظار مقارنة بالنماذج السابقة.

الجمع بين السرعة والدقة

يواجه مستخدمو الذكاء الاصطناعي عادة خيارا صعبا بين السرعة ودقة الإجابة حيث تقدم النماذج السريعة نتائج مختصرة بينما تتطلب النماذج الأكثر عمقا وقتا أطول لمعالجة الطلبات ومع إطلاق Gemini 3 Flash تقول جوجل إنها نجحت في تقليص هذه الفجوة مقدما أداء قريبا من مستوى النماذج المتقدمة مثل Gemini 3 Pro لكن بزمن استجابة أسرع وتكلفة تشغيل أقل.

أداء قوي وكفاءة عالية

يحل النموذج الجديد محل إصدار Gemini 2.5 Flash لجميع المستخدمين ويعتمد على موارد حوسبية أقل مع الحفاظ على أداء قوي بل وتفوق في بعض الحالات على Gemini 2.5 Pro .

وتشير هذه النتائج إلى أن النماذج الصغرى عالية الكفاءة أصبحت قادرة على أداء مهام كانت حكرا على النماذج الضخمة مع منافسة مباشرة لنماذج أخرى بارزة في السوق.

تطبيقات عملية واسعة

يتيح Gemini 3 Flash استخدامات عملية في مجالات متعددة حيث يمكن في البرمجة تشغيل الأكواد ومعالجة الأخطاء بسرعة شبه فورية مما يساعد المطورين على العمل بكفاءة أعلى وفي الأمن السيبراني تحليل بيانات معقدة والكشف عن المحتوى المزيف في الوقت الحقيقي.

ويمكن في الألعاب إنشاء شخصيات وبيئات أكثر تفاعلًا دون التأثير على سلاسة اللعب أما بالنسبة للمستخدم العادي يعني التحديث الحصول على إجابات أكثر تفصيلًا ووضوحًا أثناء البحث أو استخدام المساعد الذكي دون تأخير ملحوظ.

المزيد

