ثغرة أمنية خطيرة تستهدف هواتف أندرويد.. سامسونج تعلق

كتب- محمود الهواري:

أعلنت شركة سامسونج أنها أصلحت ثغرة أمنية خطيرة جرى استغلالها لاختراق هواتف بعض مستخدميها، مشيرة إلى أن الخلل الأمني وجد في مكتبة برمجيات خاصة بعرض الصور على أجهزتها، ويتيح للمتسللين زرع تعليمات ضارة عن بعد على الأجهزة العاملة بنظام أندرويد 13 وحتى أحدث إصدار أندرويد 16.

وبحسب تقرير لموقع "TechCrunch"، فإن فرق الأمن التابعة لـMeta وWhatsApp أبلغت سامسونج في 13 أغسطس الماضي بوجود استغلال نشط لهذه الثغرة في بيئة حقيقية، فيما لم تكشف الشركة الكورية عن قائمة الأجهزة المتأثرة أو حجم الهجمات.

ويعرف هذا النوع من الثغرات باسم "اليوم صفر" نظرا لأن الشركة المصنعة لا تحصل على وقت مسبق لمعالجة الخلل قبل استغلاله.

ولم يتضح حتى الآن من يقف وراء الهجمات أو عدد الأجهزة المستهدفة، في حين امتنعت سامسونج عن التعليق على طلبات الصحافة قبل النشر.

وتأتي هذه التحديثات الأمنية بالتزامن مع خطوات مماثلة من شركات تقنية كبرى مثل آبل وواتساب في أغسطس الماضي، حيث أطلقت تلك الشركات تصحيحات لمعالجة ثغرات استغلت في حملات تجسس استهدفت مستخدمي هواتف iPhone وأجهزة أندرويد.

وكانت واتساب قد قالت لموقع TechCrunch إنها أبلغت أقل من 200 مستخدم تعرضت أجهزتهم للاستهداف أو الاختراق، بينما اكتفت آبل بالقول إن الخلل استخدم في "هجوم متطور للغاية ضد أفراد محددين"، مع تأكيد استمرارها في إخطار الضحايا المحتملين دوريا بالتعاون مع مختبر الأمن الرقمي التابع لـAccess Now.

