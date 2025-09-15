احم خصوصيتك.. 5 خطوات تمنع اختراق حساباتك على السوشيال ميديا

كتب- محمود الهواري:

شهدت الفترة الأخيرة تصاعدا كبيرا في عمليات اختراق حسابات وسائل التواصل الاجتماعي، ما بات يشكل تهديدا مباشرا لخصوصية المستخدمين وأمنهم الرقمي.

ومع تزايد اعتماد الأفراد والشركات على هذه المنصات في التواصل والعمل والتسويق وإدارة الهويات الرقمية، أصبح من الضروري اعتماد ممارسات فعالة للحد من تلك المخاطر وحماية البيانات الشخصية.

بحسب موقع" TECHi" المتخصص في أخبار التكنولوجيا والتحليلات الرقمية، فإن المخاطر التي تتعرض لها حسابات وسائل التواصل الاجتماعي اليوم أصبحت أكثر تقدما وتعقيدا مقارنة بالماضي، وهو ما يتطلب من المستخدمين تبني استراتيجيات حماية متطورة وقابلة للتطبيق بشكل فوري.

هجمات إلكترونية متطورة

لم تعد الهجمات الإلكترونية على وسائل التواصل الاجتماعي عشوائية، بل تحولت إلى عمليات منظمة تتسم بالتخطيط المسبق وتستهدف حسابات المستخدمين من خلال التصيد الاحتيالي، والبرمجيات الخبيثة، وانتحال الهوية.

كيفية التصدي للهجمات الإلكترونية على وسائل التواصل الاجتماعي

1 - كلمات المرور القوية

تشير التقارير إلى أن كلمات المرور القوية والمميزة لكل حساب تعد خط الدفاع الأول ضد الاختراقات، إذ ينصح باستخدام برامج إدارة كلمات المرور لإنشاء بيانات دخول آمنة وتخزينها بشكل محمي.

2 - المصادقة الثنائية

إضافة المصادقة الثنائية أو ما يعرف بـ2FA إلى الحسابات تمنح المستخدمين طبقة حماية إضافية بعد كلمة المرور وتقلل بشكل كبير من فرص الاختراق أو الاستيلاء على الحسابات.

3- ضبط إعدادات الخصوصية بانتظام

تحديث إعدادات الخصوصية بصورة دورية يعد خطوة مهمة لتقليل كمية المعلومات التي يمكن للغرباء الاطلاع عليها أو استغلالها، إذ يوصى بقصر الوصول إلى المنشورات والمعلومات الشخصية على جهات موثوقة فقط.

4 - مراجعة الحسابات القديمة والتطبيقات المرتبطة

الحسابات القديمة أو التطبيقات المتصلة منذ سنوات قد تتحول إلى ثغرات أمنية خطيرة، لذا لابد من مراجعة الأجهزة والتطبيقات المرتبطة بحسابات التواصل الاجتماعي وحذف غير الضروري منها وهي خطوة أساسية في الحد من المخاطر.

5 - التحرك السريع عند الاشتباه

في حال ملاحظة أي نشاط غير معتاد على الحسابات، من الضروري تغيير كلمات المرور فورا، وتفعيل المصادقة الثنائية، والخروج من جميع الأجهزة غير الموثوقة، وإبلاغ إدارة المنصة لتسريع عملية استرداد الحساب.

