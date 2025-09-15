ابتكار نظام يجعل الروبوتات ترى وتلمس مثل البشر.. التفاصيل

وكالات

ابتكر فريق دولي من الباحثين نظاما جديدا يمكن الروبوتات من دمج حاستي البصر واللمس، ما يمنحها قدرة أكبر على التعامل مع الأشياء بدقة ومرونة شبيهة بالإنسان.

وبحسب جامعة توهوكو، والدراسة المنشورة في مجلة IEEE Robotics and Automation Letters يوليو 2025، فإن نظام "TactileAloha" يمكن الأذرع الروبوتية من التكيف مع المهام الواقعية مثل التعامل مع أشرطة الفيلكرو والأربطة البلاستيكية، وهي مهام كان من الصعب تنفيذها باستخدام الرؤية فقط.

ويستفيد النظام من الدمج بين المدخلات البصرية واللمسية، ما يتيح للروبوتات اتخاذ قرارات تشغيلية دقيقة بناء على ملمس الأشياء، وهو ما يفوق قدرات الأنظمة التقليدية المعتمدة على الرؤية فقط.

ويستخدم التعلم الآلي لدراسة أنماط الحركة البشرية، ما يمكن الروبوتات من أداء المهام اليومية مثل الطبخ والتنظيف بشكل مستقل.

ويشير الباحث ميتسوهيرو هاياشيبي، أستاذ في كلية الدراسات العليا للهندسة بجامعة توهوكو، إلى أن النظام الجديد يتيح "تحكما أكثر مرونة وقدرة على التكيف، ويمثل خطوة مهمة نحو الذكاء الاصطناعي المادي متعدد الوسائط الذي يدمج ويعالج حواس متعددة مثل البصر والسمع واللمس".

ويأتي نظام TactileAloha مدعوما بتقنيات مفتوحة المصدر مثل نظام ALOHA من جامعة ستانفورد، الذي يسمح بتشغيل روبوتات ثنائية اليد عن بُعد وتعلم المهام بتكلفة منخفضة.

وقد أثبتت التجارب قدرة الروبوتات على التلاعب بالأشياء بدقة حتى في المهام التي تتطلب تمييز اختلافات الالتصاق بين الأمام والخلف.

هذا التقدم البحثي يعكس إمكانيات واسعة لتطبيقات الروبوتات في الحياة اليومية، من المنازل إلى أماكن العمل، ويقربنا خطوة من تحويل الروبوتات إلى مساعدين متكاملين قادرين على التعامل مع البيئات المعقدة بنفس كفاءة البشر.

