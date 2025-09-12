25 صورة مذهلة لتصوير الشوارع بين الضوء والظل

وكالات

يزدهر تصوير الشوارع العفوي حيث يلعب الضوء والظل دورا أساسيا في تحويل المشاهد اليومية إلى لحظات استثنائية.

وبحسب موقع " 121clicks" تكشف مجموعة من 40 صورة عن براعة المصورين في التقاط الإيماءات العابرة والقوام الحضري والمشاعر الطبيعية للمارة.

تؤكد الصور أن الضوء والظل ليسا مجرد عناصر جمالية بل أدوات سردية تحول التفاصيل العادية إلى قصص بصرية.

ومن طفل يسير في شعاع الشمس إلى ظلال معمارية على الأرصفة، تظهر قدرة المصورين على تحويل الحياة اليومية إلى تجارب سينمائية.

تستعرض الصور روح الشارع الحقيقية، حيث تلعب الشخصيات والظلال والانكسارات الضوئية دورا في سرد الحدث، ما يمنح اللقطات حيوية وعمقا بصريا ويعيد اكتشاف الأماكن المألوفة من منظور جديد.