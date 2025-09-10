مواصفات وأسعار هاتف iPhone Air الجديد من آبل

كتب- محمود الهواري:

أزاحت آبل الستار خلال حدثها السنوي في كاليفورنيا أمس الثلاثاء عن هاتف iPhone Air الجديد كليا، الذي يجمع بين النحافة الفائقة والخفة الاستثنائية والمتانة العالية والتقنيات المتقدمة.

ويأتي الهاتف مصنوع من التيتانيوم مع واجهة وخلفية من زجاج "Ceramic Shield 2" ليكون الأكثر صلابة ومقاومة للخدوش والتشققات بين جميع أجهزة آيفون.

تصميم نحيف

ويأتي iPhone Air بسُمك 5.6 ملم فقط ليكون أنحف آيفون على الإطلاق، مع هيكل مصنوع من مواد معاد تدويرها بنسبة 35%، منها 80% تيتانيوم و100% كوبالت في البطارية.

ويدعم الجهاز الجديد من أبل الشريحة الإلكترونية فقط، ما يزيد عامل الخفة والأمان ويتيح تصميما داخليا أكثر كفاءة.

شاشة Super Retina XDR

الهاتف مزود بشاشة Super Retina XDR مقاس 6.5 بوصة، تدعم تقنية ProMotion ومعدل تحديث 120 هرتز، وسطوع 3000 شمعة لكل متر مربع مع طبقة جديدة مانعة للانعكاس لرؤية أوضح في مختلف ظروف الإضاءة.

نظام كاميرا Fusion بدقة 48 ميجابكسل

يضم iPhone Air كاميرا خلفية Fusion بدقة 48 ميجابكسل مع مستشعر رباعي البكسلات وتقنيات تثبيت بصري متقدمة، مع خيارات بُعد بؤري تتراوح بين 28 ملم و35 ملم، وتقريب بصري 2x. أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة 18 ميجابكسل مع دعم خاصية Center Stage وتصوير فيديو بدقة 4K، إضافة إلى ميزة الالتقاط المزدوج لتصوير أمامي وخلفي متزامن.

معالج A19 Pro وشريحة N1 لشبكات أسرع

يعمل الهاتف بمعالج A19 Pro سداسي النوى مع وحدة رسومات خماسية النوى لتشغيل الألعاب الثقيلة ونماذج الذكاء الاصطناعي بسلاسة.

ويدعم الهاتف شبكة Wi-Fi 7 وبلوتوث 6 وشبكة Thread عبر شريحة N1 الجديدة، مع مودم C1X الأسرع والأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة.

بطارية تدوم طوال اليوم

بفضل التصميم الداخلي الجديد والمعالج الموفر للطاقة، يتمتع iPhone Air ببطارية تدوم طوال اليوم، مع نمط طاقة تكيفي في نظام iOS 26 يراقب استهلاك الطاقة ويوفرها بذكاء.

iOS 26 مع Apple Intelligence

الهاتف مزود بنظام iOS 26 الذي يقدم مزايا Apple Intelligence مثل الترجمة الفورية للرسائل والنصوص والصوتيات، وأدوات الذكاء البصري للبحث والتفاعل مع الشاشة، بالإضافة إلى تحسينات في التطبيقات الأساسية وتطبيق Apple Games الجديد للألعاب.

ألوان وأسعار الهاتف

يتوفر iPhone Air بأربعة ألوان الأسود الفلكي، الأبيض، الذهبي الفاتح، والأزرق السماوي، بينما يبدأ الطلب المسبق من 12 سبتمبر إذ يبدأ سعره من 999 دولار أمريكي.

ويتوفر الهاتف الجديد من أبل بسعات تخزين 256 و512 جيجابايت و1 تيرابايت، بألوان الأسود الفضائي، والأبيض السحابي، والذهبي الفاتح، والأزرق السماوي، مع بدء الطلب المسبق يوم الجمعة 12 سبتمبر، وتوفره في الأسواق يوم الجمعة 19 سبتمبر.