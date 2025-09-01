لماذا دخن البشر الأوائل اللحوم؟ دراسة تكشف السبب

كتب- محمود الهواري:

كشفت دراسة حديثة أن البشر الأوائل كانوا يحفظون اللحوم بالدخان قبل نحو مليوني عام، وربما كان هذا السبب وراء إشعالهم النار لأول مرة.

وقالت الدراسة، التي أعدها باحثون ونشرت في مجلة " Frontiers in Nutrition"، إن هذه الممارسة لم تقتصر على الطهي أو التدفئة فقط، بل كانت وسيلة أساسية لحفظ اللحوم وإبعاد الحيوانات المفترسة والزبالة عن الطعام الذي اصطاده البشر الأوائل.

وحلل الباحثون عدة مواقع أثرية ودرسوا أحجام بقايا الحيوانات التي وجدت هناك، حيث يقدر عمر بعض العظام بما يقرب من مليوني عام.

وأوضح عالم أنثروبولوجيا قديمة أن إشعال النار وإبقاؤها مشتعلا لفترات طويلة كان يتطلب جهدا كبيرا، وأن حفظ اللحوم كان دافعًا مهمًا لبذل هذا الجهد.

وأشار الباحثون إلى أنه في كل موقع وجدت فيه النار، كان هناك بقايا حيوانات كبيرة الحجم، وليس مجرد نباتات أو فرائس صغيرة.

وأظهرت الحسابات أن الطاقة الناتجة عن طهي هذه الحيوانات أو حفظها مجففة كانت أكبر بكثير من الطاقة اللازمة للوجبة نفسها، ما يجعل استخدام النار للحفظ أمرا منطقيا للغاية.

وأضاف العالم: "لم يكن إشعال النار أمرا بديهيا لدى البشر الأوائل في معظم المواقع الأثرية التي يعود تاريخها إلى ما قبل 400 ألف عام، لا يوجد دليل على استخدامها بانتظام، بل كان الأمر مقتصرا على مواقع محددة ولأغراض خاصة".

ويضيف الباحثون أن فيلا واحدا قديما كان قادرا على إطعام عشرات الأشخاص لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، ما يجعل الحفاظ على لحومه أمرا ذا قيمة عالية.

وعلق عالم آثار: "تقترح هذه الدراسة فهما جديدا للعوامل التي دفعت البشر الأوائل إلى استخدام النار، ومن المحتمل أنهم استخدموها لاحقا للطهي بتكلفة طاقة إضافية قليلة جدا".