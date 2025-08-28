اكتشاف أعمق حطام سفينة تجارية من القرن الـ16 قبالة سواحل فرنسا "صور"

كتب- محمود الهواري:

اكتشف فريق من علماء الآثار الفرنسيين حطام سفينة تجارية تعود إلى القرن السادس عشر، على عمق يزيد عن 2.5 كيلومتر تحت سطح البحر قبالة سواحل جنوب فرنسا.

ويُعد هذا الاكتشاف أعمق اكتشاف من نوعه داخل المياه الإقليمية الفرنسية، إذ يرجح الخبراء أن السفينة كانت في طريقها من شمال إيطاليا محملة بالسيراميك والقضبان المعدنية قبل أن تغرق في عرض البحر.

وبحسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية (AFP)، فقد تم العثور على الحطام بالصدفة مطلع مارس الماضي عبر طائرة مسيرة تحت الماء، كانت تجري عمليات مسح لقاع البحر في إطار مشروع حكومي يرصد موارد أعماق البحار، بما يشمل المعادن وكابلات الإنترنت.

وأظهر السونار جسما ضخما تحت المياه بالقرب من سان تروبيه، ليتم إرسال روبوت خاص لالتقاط صور دقيقة للموقع.

وقال أرنو شوماس، رئيس إدارة الآثار تحت الماء بوزارة الثقافة، إن الحطام يمثل "أعمق موقع لسفينة يتم العثور عليها في المياه الفرنسية"، بينما أوضح نائب محافظ البحرية تييري دي لا بورجاد أن الموقع تبين أنه محفوظ بشكل استثنائي بفضل عمقه، الأمر الذي حال دون أي محاولات انتشال أو نهب.

وكشفت عمليات المسح عن نحو 200 جرة مزخرفة، بعضها يحمل اختصار اسم المسيح باليونانية (IHS)، يعتقد أنها صنعت في منطقة ليغوريا شمال إيطاليا، إضافة إلى عشرات الألواح الصفراء ومرجلين ومرساة وستة مدافع كما عثر على بقايا حديثة مثل عبوات مشروبات وأوعية بلاستيكية متناثرة بين الحطام.