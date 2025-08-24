"Google Pixel 10".. كل ما تريد معرفته عن سلسلة هواتف جوجل الجديدة

كتب- محمود الهواري:

أعلنت شركة جوجل عن إطلاق سلسلتها الجديدة "Google Pixel 10"، بشكل رسمي في الأسواق العالمية وذلك بعد مرور عام على طرح الجيل السابق.

وتأتي السلسلة بثلاثة هواتف تستهدف الفئة الرائدة، لكنها هذا العام تقدم مجموعة من التطورات الملحوظة التي تجعلها أكثر قوة وجاهزية للمنافسة في سوق الهواتف الذكية.

تصميم "Google Pixel 10"

وجاء "Google Pixel 10" بتصميم أنيق يعتمد على خامات زجاجية بالكامل مع إطار من الألومنيوم، ويزن الهاتف 204 جرام بأبعاد 152.8×72×8.6 مم. الهاتف محمي بطبقة Gorilla Glass Victus 2 في الأمام والخلف، ويدعم مقاومة الماء والغبار بمعيار IP68، لكنه لا يوفر منفذًا لبطاقة الذاكرة.

كما يتيح استخدام شريحة اتصال تقليدية إلى جانب شريحة eSIM.

شاشة "Google Pixel 10"

الهاتف مزود بشاشة OLED قياس 6.3 بوصة بدقة FHD+ تبلغ 1080×2424 بكسل بكثافة 422 بكسل لكل إنش.

الشاشة تدعم معدل تحديث 120 هرتز وسطوع يصل إلى 3000 شمعة، ما يجعلها من بين الأكثر إشراقًا في السوق، كما تدعم تقنيات HDR10+ مع طبقة حماية Corning Gorilla Glass Victus 2.

نظام تشغيل "Google Pixel 10"

يعتمد "Google Pixel 10" على معالج Google Tensor G5 المصنع بدقة 3 نانومتر، مع خيارين للتخزين الداخلي: 128 أو 256 جيجابايت، بجانب ذاكرة عشوائية بحجم 12 جيجابايت.

ويعمل الهاتف بنظام التشغيل Android 16، مع وعود بتقديم تحديثات أمنية ونظامية لمدة تصل إلى 7 سنوات.

كاميرات "Google Pixel 10"

تقدم جوجل في هذا الهاتف تجربة تصوير مميزة، حيث تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 10.5 ميجابكسل بفتحة عدسة F/2.2 مع دعم تصوير الفيديو حتى دقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية.

أما الكاميرات الخلفية فهي ثلاثية: عدسة رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع مثبت بصري، وعدسة Ultra Wide بدقة 13 ميجابكسل، إضافة إلى عدسة Telephoto بدقة 10.8 ميجابكسل مع تقريب بصري حقيقي حتى 5X. وتدعم المنظومة الخلفية ميزة Laser AutoFocus بجانب فلاش LED، مع إمكانية تسجيل فيديوهات بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية باستخدام جميع العدسات مع دعم التثبيت الإلكتروني.

بطارية "Google Pixel 10"

يحمل الهاتف بطارية بسعة 4970 مللي أمبير من نوع ليثيوم أيون، وتدعم الشحن السريع بقوة 30 وات عبر منفذ USB Type-C، بالإضافة إلى الشحن اللاسلكي بقدرة 15 وات والشحن اللاسلكي العكسي لشحن الأجهزة الأخرى.

يأتي "Google Pixel 10" مع بصمة إصبع Ultra Sonic مدمجة بالشاشة، ودعم تقنية NFC، بجانب وجود سماعات ستيريو تقدم تجربة صوتية محسنة.

الهاتف لا يحتوي على منفذ 3.5 ملم لسماعات الأذن، لكنه يدعم الاتصال عبر الأقمار الصناعية ويحتوي على مستشعر تقارب حقيقي.

أسعار "Google Pixel 10"

يتوفر الهاتف بأربعة ألوان هي الأزرق والبينك والأصفر والرمادي. وقد حددت جوجل سعر نسخة 128 جيجابايت مع 12 جيجا رام عند 800 دولار أمريكي، بينما تأتي نسخة 256 جيجابايت مع 12 جيجا رام بسعر 900 دولار أمريكي.