للحفاظ على عمر البطارية.. نصائح مهمة لمستخدمي هواتف أندرويد وآيفون

وكالات

تعد البطارية من أهم مكونات الهواتف، إذ تؤثر بشكل مباشر على تجربة المستخدم وكفاءة الجهاز، لذلك يصبح الحفاظ على عمرها واستخدامها بشكل صحيح أمرا ضروريا لضمان استمرارية عمل الهاتف طوال اليوم، وخصوصا مع تزايد الاعتماد على التطبيقات الرقمية والمحتوى المتنوع.

أسباب نفاد البطارية بسرعة

تشير الخبرات التقنية إلى أن أسباب نفاد البطارية بسرعة متعددة، من بينها تشغيل العديد من التطبيقات في وقت واحد أو إبقاؤها تعمل في الخلفية، بالإضافة إلى الحفاظ على سطوع الشاشة عند الحد الأقصى طوال الوقت، ما يؤدي إلى استهلاك كبير للطاقة.

ويمكن أن يتسبب ارتفاع درجة حرارة الهاتف في تسريع نفاد البطارية، وهو ما يحدث نتيجة استخدام الهاتف في بيئات شديدة الحرارة أو تشغيل تطبيقات تتطلب قدرة معالجة عالية.

استخدام شواحن غير معتمدة

يتسبب استخدام الشواحن غير المعتمدة في تنظيم غير صحيح للجهد الكهربائي وزيادة حرارة الجهاز، مما يؤدي مع مرور الوقت إلى تلف البطارية أو نفادها بسرعة.

تقليل استنزاف البطارية

ينصح خبراء التكنولوجيا بتجنب التطبيقات عالية الاستهلاك للطاقة مثل الألعاب المتقدمة وبرامج تحرير الفيديو، بينما يمكن الاعتماد على المهام الأقل استهلاكا كالاستماع للموسيقى أو تصفح الإنترنت بعد غلق علامات التبويب غير المستخدمة في المتصفح.

وأشار الخبراء إلى ضبط سطوع الشاشة وفقا للبيئة المحيطة، حيث يكون منخفضا في الأجواء المظلمة ومرتفعا فقط في الأماكن المشمسة.

تقليل الإشعارات

ينصح الخبراء بتقليل الإشعارات الفورية غير الضرورية وتعطيل الميزات اللاسلكية مثل البلوتوث وGPS وشبكة الواي فاي عند عدم الحاجة إليها، بالإضافة إلى تسريع دخول الجهاز في وضع السكون عند الخمول وإغلاق الشاشة بشكل أسرع.

تحديث نظام التشغيل

يعتبر تحديث نظام التشغيل بانتظام خطوة مهمة لتحسين الأداء وإصلاح المشكلات التي قد تؤثر على البطارية، إلى جانب تخزين الهاتف في ظروف مناسبة بعيدًا عن الحرارة أو الرطوبة الشديدة.

استخدام وضع الطاقة المنخفضة

تتيح معظم أجهزة الهاتف استخدام وضع الطاقة المنخفضة، والذي يحد من استهلاك البطارية عبر تحويل الشاشة إلى ألوان داكنة وتعطيل الميزات غير الضرورية.

عدم الانتظار حتى نفاد البطارية أو شحنها بالكامل

يفضل عدم الانتظار حتى تصل البطارية إلى الصفر أو شحنها بالكامل بشكل دائم، حيث يعد الحفاظ على الشحن بين 80 و90% هو الأفضل لزيادة عمر البطارية.

كما يمكن الاعتماد على بنك الطاقة لشحن الجهاز أثناء التنقل، ما يوفر حلا عمليا لضمان استمرار استخدام الهاتف دون انقطاع.