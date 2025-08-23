منها ما يحول الحيوانات إلى حجر.. تعرف على أغرب 15 بحيرة في العالم (صور)

وكالات

تتوزع البحيرات حول العالم بأشكال وألوان وأعماق متنوعة، وتبرز بعض البحيرات بخصائصها الغريبة التي تجعلها من عجائب الطبيعة.

ويتميز بعض هذه البحيرات بألوان مياه غير معتادة، أو بكائنات حية فريدة، أو بخصائص كيميائية وحرارية مذهلة تضيف لها طابعا فريدا لا يشبه أي بحيرة أخرى.

في هذا التقرير، نستعرض أغرب 15 بحيرة حول العالم.

بحيرة قنديل البحر – بالاو

تضم البحيرة أكثر من 5 ملايين قنديل بحر ذهبي وقمري، وغياب الحيوانات المفترسة يجعل الغوص فيها آمناً.

ووتصل المياه المالحة للبحيرة بالمحيط عبر شقوق وأنفاق صغيرة، لكنها معزولة تماما، ما خلق بيئة مختلفة لتطور القناديل عن نظيراتها في البحر المفتوح.

بحيرة تونج هان – تايلاند

تغطي البحيرة آلاف زهور اللوتس الوردية، وتمتد على مساحة 600 فدان، وتستمد مياهها من ستة جداول.

وتوفر البحيرة سبل العيش لأكثر من 60 قرية، وتظل مليئة بالمياه على مدار السنة، كما تعد موقعاً مثالياً لمراقبة الطيور.

بحيرة الغليان – دومينيكا

تعد واحدة من أكثر البحيرات الحرارية غرابة في العالم، حيث تصل درجة حرارة مياهها إلى 92 درجة مئوية بسبب نفاثات الهواء الساخن والحمم البركانية.

وتقع البحيرة في أعماق منتزه مورن تروا بيتون الوطني، ولا يسمح بالاقتراب منها خوفا من الغليان المفاجئ.

بحيرة مانيكواجان – كندا

تكونت هذه البحيرة داخل فوهة بركان قطرها 5 كيلومترات في كييبك، ما يجعلها مثالا نادرا على التأثير البركاني على سطح الأرض.

لاجونا كولورادا – بوليفيا

تشتهر البحيرة بلونها الوردي المائل للأحمر نتيجة الطحالب، وتقع بالقرب من الحدود مع تشيلي.

وتعد البحيرة محمية طبيعية بها تماسيح وأنواع مختلفة من الطيور والحيوانات البرية، ويعيش قربها حوالي 1000 شخص.

بحيرة هيلير – أستراليا

مياهها الزاهية باللون الوردي تبرز جمال البحيرة وسط محيطها الأخضر، إذ يعتقد أن اللون الوردي ناتج عن الطحالب والكائنات الدقيقة في مياهها المالحة، ما يجعلها مشهدا فريدا وجاذبا للسياح.

بحيرة النطرون – تنزانيا

تعتبر من أخطر البحيرات بالعالم، حيث تحتوي على مياه شديدة القلوية تصل درجة الحموضة فيها إلى 10.5 تقريبا، ويمكن أن تحول الحيوانات إلى حجر.

وبلغ طول البحيرة 56 كيلومترا وتمتد من تنزانيا إلى كينيا، بالقرب من بركان دوينيو لينجاي النشط، إذ تعد البحيرة موقعا رئيسيا لتكاثر طيور النحام الصغيرة المتكيفة مع هذه البيئة القاسية.

بحيرة كارتر الخضراء – كوستاريكا

تقع فوق بركان إيرازو، وتستمد لونها الأخضر من المعادن البركانية التي تحملها مياه الأمطار.

وتتغير ألوان البحيرة أحيانا إلى الوردي أو الأحمر أو الرمادي حسب انبعاث الغازات البركانية، ما يضفي عليها طابعا فريدا.

بحيرة بايكال – روسيا

أكبر بحيرة للمياه العذبة في العالم، تقع في جنوب سيبيريا، وتشتهر بتنوعها البيولوجي وجمالها الطبيعي الخلاب، وتعد من أهم الكنوز الطبيعية على مستوى الكوكب.

بحيرة الملعب – ترينيداد وتوباجو

بحيرة طبيعية من الأسفلت، تغطي حوالي 100 فدان ويصل عمقها إلى 76 مترا، إذ تُعد من الظواهر الطبيعية النادرة التي تثير فضول الباحثين والزوار.

بحيرة تيكابو – نيوزيلندا

تشتهر بمياهها الفيروزية وسط الجبال، وتستقطب السياح ومحبي التصوير لمشهدها الطبيعي الساحر.

بحيرة ماساسو – أستراليا

بحيرة مالحة تتحول ألوانها بين الأبيض والأحمر حسب تركيز الملح ووجود الطحالب، ما يجعلها وجهة سياحية فريدة من نوعها.

بحيرة ييلوستون – أمريكا

بحيرة حرارية ضمن حديقة ييلوستون الوطنية، تتميز بالينابيع الساخنة والحمم الملونة التي تنبعث منها، وتوفر مشهدا طبيعيا غريبا ومثيرا.

بحيرة سيلز – سويسرا

بحيرة جبلية في منطقة الألب، تتغير ألوانها حسب مواسم السنة، وتشتهر بهدوئها وجمال الطبيعة المحيطة بها.

بحيرة دريم – نيوزيلندا

بحيرة صغيرة ومعزولة، تتميز بمياه صافية وألوان نادرة، وتعتبر من أكثر البحيرات غرابة وهدوءا في العالم.

اقرأ أيضا

عمرها 115 مليون سنة.. 10 صور توثق لحظة اكتشاف آثار ديناصورات في تكساس

يقف على ذيله وينبح كالكلاب.. 10 صور لقط بالاس أحد أقدم القطط في العالم

حكاية الجمجمة الغامضة في اليونان.. تعود لـ300 ألف عام

منغوليا.. ما سر بحيرة "الحليب" الطبيعية التي حيرت الزوار؟ (صور)



