عمرها 115 مليون سنة.. 10 صور توثق لحظة اكتشاف آثار ديناصورات في تكساس

وكالات

اكتشف متطوعون أثناء إزالة أنقاض الفيضانات المدمرة التي اجتاحت تكساس آثار 15 قدما لديناصورات يُعتقد أنها تعود إلى حيوان مفترس عاش قبل 115 مليون سنة.

وتقع هذه الاكتشافات في شمال غرب مقاطعة ترافيس، إذ أشار آندي براون، قاضي المقاطعة والرئيس التنفيذي لها، لشبكة ABC نيوز إلى أن الباحث ماثيو براون أكد أن هذه الآثار ذات المخالب الثلاثية، التي يتراوح طول كل مخلب بين 46 و51 سنتيمترا، تعود لأكروكانثوصور، وهو ديناصور لاحم ثنائي القدمين يبلغ طوله حوالي 11 مترا.

يُذكر أن الأكروكانثوصور عاش في أوائل العصر الطباشيري، بين 115 و105 ملايين سنة مضت، وكان أكبر الحيوانات المفترسة في أمريكا الشمالية آنذاك، وقد كان مشابها إلى حد كبير للتيرانوصور ريكس من حيث الطول، وإن كان الأخير أطول وأثقل.

وأوضحت الدراسات أن بعض المسارات تظهر بشكل متقاطع، ما يشير إلى احتمال تحرك عدة ديناصورات معا كمجموعة.

وتشير التقارير إلى أن آثار الأقدام اكتشفت على طول ممرات مائية مثل ساندي كريك، والتي تمر عبر تكوين صخري يعرف باسم غلين روز، ويعود عمره إلى حوالي 110 ملايين سنة.