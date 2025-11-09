أذهلت شركة إكس بنغ الصينية لمركبات الكهرباء جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بإطلاق روبوتها الجديد الشبيه بالبشر "آيرون"، الذي يتميز بمظهره الواقعي وقدرته على محاكاة الحركة البشرية بدقة.

وظهر الروبوت على المسرح كما لو كان شخصا حقيقيا يمشي، ما دفع مؤسس الشركة، هي شياوبينغ، إلى طلب إزالة الطبقات الخارجية للروبوت أمام الجمهور، لتأكيد أن ما يرى هو روبوت حقيقي وليس شخصا يرتدي بدلة روبوت.

وعند إزالة هذه الطبقات، ظهرت المكونات الداخلية المعدنية للروبوت، الأمر الذي أثار دهشة الحاضرين وانتشر لاحقا بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويعمل روبوت "آيرون" بنموذج الذكاء الاصطناعي "Vision-Language-Action 2.0"، الذي يعتمد على البيانات البصرية مباشرة لتفسير البيئة واتخاذ القرارات دون الحاجة لترجمة الصور إلى لغة أولا، ما يحسن الكفاءة ويقلل فقدان المعلومات.

ووصفت شركة إكس بنغ الروبوت بأنه "ولد من الداخل"، مزود بعمود فقري شبيه بالبشر، وعضلات بيونية، وجلد مرن، ويمتلك 82 درجة حرية في جميع أنحاء جسمه، ما يتيح له أداء الرقص، وعرض الأزياء، وحركات بشرية معقدة.

ويستخدم الروبوت أصغر مفصل توافقي في الصناعة لإنشاء أيادٍ بالحجم الطبيعي قادرة على الحركة بشكل متقن.