تستعد هواوي لإطلاق هاتف Mate X7 الجديد الذي سيكون من بين أفضل الهواتف القابلة للطي من حيث التقنيات والمواصفات.

حصل الهاتف على هيكل قابل للطي أبعاده "156.8/144.2/4.5" ملم وهو مفتوح على مصراعيه، وزنه 235 ج، محمي من الماء والغبار وفق معيار IP58/IP59.

شاشته الأساسية المرنة أتت Foldable LTPO OLED بمقاس 8.0 بوصة، دقة عرضها (2210/2416) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، ومعدل سطوعها يصل إلى 2500 شمعة/م، أما شاشته الخارجية فأتت LTPO OLED بمقاس 6.49 بوصة، دقة عرضها (1080/2444) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، ومعدل سطوعها يصل إلى 3000 شمعة/م.



يعمل الجهاز بنظام HarmonyOS 6.0، ومعالج Kirin 9030 Pro، وذواكر وصول عشوائي 12/16 جيجابايت، وذواكر داخلية تتراوح سعاتها ما بين 256 غيغابايت و1 تيرابايت.

كاميرته الأساسية أتت ثلاثية العدسة بدقة "50+50+40" ميجابيكسل، فيها مستشعر ليزري ومستشعر لتحديد عمق الصورة، وجهزة بعدسة telephoto وعدسة ultrawide، أما كاميرته الامامية فأتت بدقة 8 ميجابيكسل، ولها القدرة على توثيق فيديوهات 4K.

حصل الهاتف على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 3.1، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وتقنية Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وزوّد ببطارية بسعة 5525 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 66 واط ويمكن شحنها بشاحن لاسلكي سريع باستطاعة 55 واط، وفقا لروسيا اليوم.