نموذج جديد من أوبن إيه آي يشعل المنافسة في سوق روبوتات الدردشة

أطلقت شركة الذكاء الاصطناعي “أوبن إيه آي” موخرا نموذجها الجديد “GPT-5.2”، أحدث إصدارات سلسلة النماذج التي يعتمد عليها روبوت الدردشة “شات جي بي تي”، في خطوة تأتي وسط منافسة محتدمة في سوق نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية.

وبحسب تقارير متداولة، جاء إطلاق الإصدار الجديد ردًا على شائعات تحدثت عن تراجع حاد في الحصة السوقية للشركة، مع انتقال بعض المستخدمين إلى نماذج منافسة، أبرزها “جيميني 3” من شركة جوجل، إلى جانب عدد من روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

جيميني 3

وتتركز المنافسة الأساسية حاليًا بين “جيميني 3” و”GPT-5.2”، فيما يواصل نموذج “غروك 4.1”، الذي طورته شركة “xAI” التابعة لإيلون ماسك، حضوره القوي ضمن النماذج المتقدمة، بعد تحقيقه نتائج لافتة في عدد من مؤشرات الأداء، وفق تقرير لموقع “ماشابل” المتخصص في أخبار التكنولوجيا.

تصنيفات منصة “LMArena”

لا يظهر “GPT-5.2” حتى الآن في معظم قوائم التصنيف الخاصة بمنصة “LMArena”، ما يصعب إجراء مقارنة مباشرة مع النماذج المنافسة. إلا أن “أوبن إيه آي” تشير إلى أن الإصدار الجديد يتفوق بفارق طفيف في أغلب المقاييس على “GPT-5.1”، المصنف بالفعل على المنصة، والتي تعد مرجعًا لتقييم ومقارنة النماذج اللغوية الكبيرة عبر اختبارات معيارية متنوعة.

وبافتراض أن “GPT-5.2” سيحل محل “GPT-5.1” في جميع الفئات، فمن المرجح أن يتصدر لوحات الترتيب أو يأتي في المراكز الأولى.

وفي المؤشر الوحيد الذي يظهر فيه “GPT-5.2” حاليًا على “LMArena”، والمتعلق بتطوير الويب، يحتل النموذج المرتبة الثانية إجمالًا، متقدمًا على “غروك”.

ويستنتج من ذلك أن “GPT-5.2” قد يتفوق على “غروك 4.1” في معظم الفئات، مع احتمال احتفاظ “غروك” بالمركز الثاني في تصنيف النصوص، خلف “جيميني 3” مباشرة.

اختبارات الأداء

نظرا لحداثة “GPT-5.2”، لم تُنشر بعد نتائج مستقلة كافية لتقييم أدائه، ويجري الاعتماد حاليا على الاختبارات التي أعلنتها “أوبن إيه آي” نفسها ضمن بيان صحفي لم يتم التحقق منه بشكل مستقل.

ووفق هذه البيانات، حقق “GPT-5.2” تفوقًا واضحًا في اختبار “Creative Writing v3” مسجلًا 1675.5 نقطة، مقابل 1268.6 نقطة لـ”غروك 4.1”.

وتفوق في اختبار “GDPval-AA” بنتيجة 1474 مقابل 1041، وفي اختبار “GPQA Diamond” بنسبة 90.3% مقابل 87.7%.

أما في اختبار “AIME 2025”، فقد تفوق “GPT-5.1” على “غروك” بنسبة 95.7% مقابل 92.7%، بينما سجل “GPT-5.2” أداءً متقدمًا بفارق كبير في اختبار “FrontierMath”.

وتعكس بقية الاختبارات الاتجاه نفسه، حيث يتفوق “GPT-5.2” في معظم المقاييس، وإن كانت هذه النتائج لا تعكس بالضرورة الأداء الفعلي في الاستخدام الواقعي.

التوافر والأسعار

يتوفر نموذجا الذكاء الاصطناعي “GPT-5.2” و”غروك 4.1” للجمهور عبر منصتي “شات جي بي تي” و”Grok Chat” على التوالي. ويقدم كلاهما وظائف روبوت الدردشة، إلى جانب إمكانات إنشاء الصور مباشرة.

ويتميز “شات جي بي تي” بقدرته على إنشاء مقاطع فيديو عبر “Sora 2”، بينما يوفر “غروك” ميزات مشابهة من خلال “Grok Imagine”، إلا أن كلا الخدمتين لا تزالان متأخرتين مقارنة بمنافسين مثل “Veo 3” من جوجل و”Ray3” من “LumaAI”.

ومن حيث الانتشار، يتمتع “شات جي بي تي” بميزة الدمج داخل عدد أكبر من المنتجات والخدمات، ما يمنحه حضورًا أوسع مقارنة بـ”غروك”.

ويشترط الوصول إلى “GPT-5.2” الاشتراك في باقة “Pro” من “شات جي بي تي”، والتي تبدأ من 20 دولارًا شهريًا، بينما يتطلب الوصول إلى “غروك 4.1” الاشتراك في باقات “SuperGrok” التي تبدأ من 30 دولارًا شهريًا، ما يمنح “GPT-5.2” أفضلية سعرية واضحة.