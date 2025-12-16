ميتا تعلن إيقاف تطبيق ماسنجر على ماك وويندوز

قررت شركة ميتا إيقاف تطبيق فيسبوك ماسنجر المخصص لنظامي ماك وويندوز، ليصبح غير متاح للمستخدمين اعتبارا من أمس الاثنين 15 ديسمبر 2025، مع توجيه المستخدمين إلى الاعتماد على الموقع الإلكتروني لمواصلة استخدام خدمة المراسلة.

ورغم أن التطبيق أطلق في ذروة جائحة كوفيد-19 لتلبية الحاجة المتزايدة للتواصل عن بعد، فإنه لم ينجح في منافسة التطبيقات الموجهة للأعمال مثل زووم، إذ افتقر إلى مزايا أساسية، من بينها دعم عدد كبير من المشاركين في مكالمات الفيديو، ومشاركة الشاشة، وإنشاء روابط سهلة للمكالمات.

وكان تراجع أهمية التطبيق داخل ميتا واضحا قبل إعلان قرار الإيقاف رسميا في أكتوبر الماضي، بحسب تقرير لموقع "تك كرانش" المتخصص في أخبار التكنولوجيا.

تاريخ ماسنجر

يعود ظهور ماسنجر إلى عام 2008 حين كان يعرف باسم Facebook Chat، قبل أن يُعاد إطلاقه بالاسم الحالي، إذ ساهم استحواذ فيسبوك على خدمة المراسلة الجماعية Beluga عام 2011 في توسيع انتشاره، وصولا إلى إطلاق نسخة iOS.

وفي عام 2014، فصل فيسبوك ماسنجر عن الموقع الرئيسي، وألزم المستخدمين بتحميل تطبيق مستقل على الهواتف الذكية، بالتزامن مع إطلاق نسخة مخصصة لأجهزة آيباد.

أما مستخدمو أجهزة ماك، فظلوا يعتمدون على المتصفح أو أجهزة آيفون وآيباد حتى عام 2020، حين أتاح فيسبوك تحميل نسخة macOS عبر متجر Mac App Store، بالتزامن مع تفشي الجائحة.

وفي عام 2023، أعادت ميتا دمج ماسنجر داخل تطبيق فيسبوك، في محاولة لتعويض تراجع استخدام الشبكة الاجتماعية الرئيسية.

نهاية قصيرة لعمر طويل

بإغلاق التطبيق في عام 2025، يكون ماسنجر على نظام macOS قد استمر خمس سنوات فقط، وهي مدة قصيرة مقارنة بتاريخ الخدمة الممتد لنحو 17 عاما منذ إطلاق Facebook Chat، وظهور تطبيقات آيفون وآيباد منذ 14 عاما و10 أعوام على التوالي.

وعلى نظام ويندوز، تحول ماسنجر خلال العام الماضي إلى تطبيق ويب متطور بدلا من تطبيق مستقل.

تحذير وانتقال إلى الويب

وخلال خريف هذا العام، حذرت ميتا المستخدمين من قرب إيقاف تطبيق سطح المكتب، داعيةً إياهم إلى تعيين رمز PIN للحفاظ على سجل محادثاتهم قبل الانتقال إلى نسخة الويب.

وبعد الإيقاف، يتم توجيه المستخدمين الذين لا يملكون حسابا على فيسبوك إلى موقع Messenger.com، مع إمكانية تسجيل الدخول واستخدام الخدمة دون الحاجة إلى إنشاء حساب فيسبوك.