جوجل تطلق Nano Banana Pro أحدث نموذج ذكاء اصطناعي لتوليد وتحرير الصور

داخلها هرم غامض وطحالب سامة عمرها 9000 عام.. ما هي بحيرة بيراميد؟ (صور)

أعلنت شركة جوجل عن إطلاق نموذج توليد الصور وتحريرها Gemini 3 Pro Image المعروف أيضا باسم Nano Banana Pro، ضمن منظومة نماذج الذكاء الاصطناعي Gemini، ليقدم نقلة نوعية في دمج التصميم البصري مع الذكاء الاستدلالي والمعرفة الواقعية.

ويتاح النموذج عالميا بدءا من اليوم عبر تطبيق Gemini باستخدام خيار Create image مع حصص استخدام مجانية محدودة لجميع المستخدمين.

ويأتي Nano Banana Pro كترقية للنموذج الأول Nano Banana الذي حقق انتشارا واسعا بفضل قدراته في توليد الصور وتعديلها، مع أدوات تحرير وتصميم موجهة للمبدعين والطلاب والمتخصصين والمؤسسات.

تحويل الأفكار إلى تصاميم جاهزة

يتيح النموذج تحويل أي فكرة إلى مخطط مرئي متكامل، سواء نموذج أولي Prototype، أو إنفوجرافيك، أو وصفات وخطوات مرئية، أو بيانات آنية مثل الطقس والرياضة، أو ملاحظات مكتوبة بخط اليد تتحول تلقائيًا إلى مخطط منسق.

ويعتمد النموذج على آلية الارتكاز على البحث Search grounding التي تجعله يتصل مباشرة بنتائج بحث جوجل الآنية للحصول على معلومات دقيقة قبل دمجها في الصورة أو النص.

نصوص متعددة اللغات داخل الصورة

يدعم Nano Banana Pro إنتاج نصوص طويلة داخل الصور وتصميم الشعارات والخطوط الفنية بأنماط متعددة، وترجمة المحتوى داخل الصورة مباشرة دون تشويه التصميم، مع دقة ووضوح عالي للنصوص، ما يجعله أفضل نموذج لجوجل في التعامل مع النصوص داخل الصور.

دمج الصور وعناصر متعددة

يتيح النموذج دمج ما يصل إلى 14 صورة في صورة واحدة مع الحفاظ على اتساق ما يصل إلى 5 أشخاص، ما يجعله مناسبًا للمحتوى الإعلاني والسينما والتحريك والأزياء والتصوير.

ويمكن تحويل الرسومات الأولية إلى منتجات واقعية أو المخططات الهندسية إلى نماذج ثلاثية الأبعاد عالية الدقة.

تحكم إبداعي بجودة سينمائية

يوفر النموذج أدوات احترافية للتحرير مثل تحرير جزء محدد من الصورة، تغيير زوايا الكاميرا، ضبط عمق المجال ونقطة التركيز، محاكاة الإضاءة السينمائية، وتحويل المشهد من النهار إلى الليل، مع دعم دقة 2K و4K ونسب أبعاد متنوعة مناسبة للطباعة والنشر.

شفافية عالية للمحتوى المولد

تعتمد جوجل على تقنية SynthID لدمج علامة رقمية غير مرئية داخل الصور للتحقق من كونها مولدة بالذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى علامة مائية مرئية للمستخدمين أصحاب الخطط المجانية وGoogle AI Pro، في حين تُزال كليًا لمشتركي Google AI Ultra والمطورين، مع دعم بروتوكول C2PA للتمييز الموحد للمحتوى.

توافر واسع للنموذج

بدأ Nano Banana Pro بالوصول إلى منتجات جوجل المختلفة، من تطبيق Gemini ووضع الذكاء الاصطناعي في بحث جوجل، إلى منصة NotebookLM وأدوات المحترفين مثل Google Ads وGoogle Slides وGoogle Vids، إضافة إلى Gemini API وGoogle AI Studio وGoogle Antigravity وVertex AI، مع خطط لإطلاق Gemini Enterprise وأداة Flow للمحتوى المرئي والفيلم.

انتقال نحو "ذكاء بصري كامل"

ترى جوجل أن Nano Banana Pro يمهد لمرحلة تتجاوز تحرير الصور التقليدي نحو ذكاء بصري كامل، قادر على تحليل البيانات، تلخيص المعلومات بصريا، دعم المخرجين والمصممين، وتسريع تطوير الحملات الإعلانية، وتحويل الأفكار الأولية إلى نماذج فائقة الواقعية.

وأظهرت النسخة الأولى من Nano Banana جذب أكثر من 13 مليون مستخدم جديد لتطبيق Gemini خلال أربعة أيام، فيما يستهدف Nano Banana Pro الاستخدامات الاحترافية والسينمائية على نطاق أوسع، مع منافسة قوية أمام شركات مثل OpenAI.