أعلنت شركة OpenAI عن إطلاق الإصدار الجديد GPT-5.1، الذي يأتي ليقدم تطورا ملحوظا في أداء ChatGPT، عبر نموذجين جديدين بالكامل وخيارات تخصيص أوسع تمنح المستخدم قدرة أكبر على التحكم في أسلوب الإجابات بما يتوافق مع احتياجاته اليومية والمهنية.

مزايا GPT-5.1 وأسباب إطلاقه

تقول OpenAI إن إصدار GPT-5 خلال الصيف الماضي كان يهدف إلى تبسيط تجربة الاستخدام عبر اختيار النموذج الأنسب تلقائيا، لكن ذلك قلل من قدرة المستخدمين على التحكم المباشر.

وجاء GPT-5.1 ليعيد هذه المرونة، مع تحسينات كبيرة في ذكاء النموذج وطريقة التفاعل التي أصبحت أكثر طبيعية ودفئا ودقة.

ويعد GPT-5.1 Instant النموذج الأمثل للمهام اليومية السريعة، إذ أصبح أكثر قدرة على فهم التعليمات بدقة وتنفيذها كما هي، مع نبرة طبيعية أقرب للحديث البشري.

وأصبح النموذج يفكر بطريقة تكيفية فهو يستغرق وقتا للتحليل عند الأسئلة المعقدة فقط، بينما يرد بسرعة على الأسئلة البسيطة.

وشهد النموذج تحسنا واضحا في اختبارات معيارية مهمة، مثل اختبار AIME 2025 في الرياضيات ومنصة Codeforces المتخصصة في تقييم قدرات البرمجة.

يستهدف هذا النموذج الأسئلة المعقدة والمهام التي تتطلب تحليلا ممتدا، إذ يتميز بقدرته على تغيير مدة التفكير ديناميكيا وفقا لصعوبة السؤال، إلى جانب قدرته على تقديم إجابات واضحة وسهلة الفهم مع مستوى أداء أعلى من الإصدارات السابقة.

وأحد أبرز التطويرات في هذا الإصدار هو إضافة مستوى جديد من التحكم في أسلوب وأداء ChatGPT. إذ أصبح بإمكان المستخدم اختيار نبرة التفاعل بشكل دقيق؛ فإلى جانب النبرات السابقة مثل الساخر والعلمي، ظهرت مجموعة جديدة تشمل النبرة الودودة، والفعّالة، والاحترافية، والصريحة، والطريفة، بالإضافة إلى النبرة الافتراضية.

ويتيح الإصدار تعديل مستوى الإيجاز ودرجة الدفء في الإجابات، والتحكم في كمية الرموز التعبيرية المستخدمة، مع اعتماد نظام يقلل الإفراط في استخدامها بصورة تلقائية.

بدأت OpenAI في إتاحة GPT-5.1 Instant وGPT-5.1 Thinking تدريجيا للمستخدمين، مع أولوية للمشتركين في الباقات المدفوعة.

وسيظل نموذج GPT-5 Auto موجودا لمن يفضلون الاعتماد على التحديد التلقائي للنموذج، بينما يمنح الإصدار الجديد المستخدم خيار اختيار النموذج يدويا.

أما نماذج GPT-5 القديمة، فستظل متاحة لمدة ثلاثة أشهر ضمن قسم النماذج القديمة، لإتاحة فرصة المقارنة والتنقل بين الإصدارات بسهولة قبل إيقافها نهائيا.