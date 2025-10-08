ميتا تطلق تحديثات ضخمة لفيسبوك لتعزيز المنافسة مع يوتيوب وتيك توك

كشفت شركة ميتا عن سلسلة تحديثات جديدة لميزة مقاطع الفيديو القصيرة Reels على تطبيق فيسبوك، تهدف إلى تحسين تجربة المستخدمين وجعل المنصة أكثر جاذبية في مواجهة المنافسة المتزايدة مع تطبيقات الفيديو القصيرة مثل تيك توك.

وأوضحت الشركة أن خوارزمية التوصيات أصبحت الآن قادرة على التعرف على اهتمامات المستخدمين بشكل أسرع، ما يسمح بعرض محتوى أحدث وأكثر ارتباطا بما يفضله كل مستخدم.

وبحسب ميتا، ارتفعت نسبة ظهور المقاطع الجديدة التي ينشرها صناع المحتوى في اليوم نفسه بنسبة 50%، بما يضمن للمستخدمين مشاهدة أحدث المواد المنشورة فور صدورها.

فقاعات الأصدقاء

وقدمت ميتا أيضا ميزة جديدة تحمل اسم "فقاعات الأصدقاء" (Friend Bubbles)، تظهر في الزاوية السفلية من الفيديو لتُبرز إذا كان أحد الأصدقاء قد تفاعل مع المقطع.

وتتيح الميزة بدء محادثة فورية عبر النقر على الفقاعة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الطابع الاجتماعي للتطبيق.

وقالت الشركة في بيان رسمي: "إن رؤية تفاعلات الأصدقاء كانت دوما جزءا جوهريا من تجربة فيسبوك، ونواصل تطوير مزايا تُعيدنا إلى تلك الجذور."

تأتي التحديثات ضمن خطة أوسع يقودها الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج، الذي صرح سابقا بأنه يسعى إلى "إعادة تجربة فيسبوك الأصلية" القائمة على التفاعل بين الأصدقاء والمجتمعات، معتبرا أن تحسين تجربة الفيديو يمثل ركيزة أساسية في تلك الاستراتيجية.

زيادة ملحوظة في معدلات المشاهدة

وأشارت ميتا في تقريرها المالي الأخير إلى أن تحسين أنظمة التوصية والترتيب ساهم في رفع الوقت الذي يقضيه المستخدمون في مشاهدة مقاطع الفيديو على فيسبوك بأكثر من 20% على أساس سنوي، ما يعكس نجاح توجهها نحو دعم المحتوى القصير.

خطوة جديدة في سباق المحتوى القصير

وكانت ميتا قد أعلنت في يونيو الماضي عن توحيد جميع مقاطع الفيديو ضمن فئة Reels وإلغاء القيود الزمنية السابقة، لتبسيط التجربة وتحفيز نمو هذا النوع من المحتوى. وتأتي هذه الخطوة في ظل منافسة محتدمة بين فيسبوك وتيك توك ويوتيوب، حيث تسعى كل منصة لجذب المستخدمين الشباب الذين يفضلون الفيديوهات القصيرة والتفاعلية.