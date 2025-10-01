"نهر النار وقرون الشيطان".. أغرب 20 لقطة للأرض من الفضاء

هل يقترب العالم من "نهاية الذهب"؟.. بالأرقام: ماذا تبقى من الكنوز المدفونة؟

مصراوي

توفر صور الأقمار الصناعية نظرة فريدة ومذهلة لكوكب الأرض، إذ لا تقتصر هذه النظرات على الجماليات، بل تشكل أداة أساسية لدعم طيف واسع من التخصصات العلمية، بما في ذلك رصد تغير المناخ، وتنبؤات الطقس، وتحليل الانفجارات البركانية، وحتى مراقبة التوسع العمراني.

وتضمنت مجموعة الصور العشرين الأغرب ظواهر طبيعية لافتة، من أبرزها لقطة لبركان روسي بدا وكأنه ينمو بـ "قرون الشيطان"، بينما ينفث ما يشبه "نهر النار" الممتد لمسافة تصل إلى 1000 ميل.

وفي لقطة أخرى تم التقاطها، أظهرت صور الأقمار الصناعية لجزر الكناري تدفقات الحمم البركانية الرئيسية وهي تلتهم منطقة سكنية، بينما وثقت الصور لحظة تسرب الصخور المنصهرة إلى البحر الأسود، المشهور بتنوعه الطبيعي واحتوائه على كميات من الغاز الطبيعي.