"نهر النار وقرون الشيطان".. أغرب 20 لقطة للأرض من الفضاء

كتب : مصراوي

09:23 م 01/10/2025
    أعمدة حليبية نادرة ترسم دوامات مذهلة في أكبر بحيرة صودا_2
    الديرا الجحيم البركانية العملاقة في اليابان موطن لـ 17 بركانًا_5
    بركان روسي ينمو قرون الشيطان وينفث نهرًا من الدخان_6
    أربعة براكين في قاعدة عسكرية سوفيتية سرية_1
    تشكل ثلاث أنهار جليدية مخططة_8
    ثلاث جزر مرجانية مثالية تعود إلى عصور ما قبل التاريخ_9
    جزيرة الأشباح تظهر بعد ثوران بركاني تحت الماء_10
    أكبر جبل جليدي في العالم_3
    حة شطرنج عملاقة تحيط بنهر أيداهو في صورة غريبة_12
    دوامات سحابية مذهلة تدور حول 6 جزر_13
    رخويات رملية عملاقة تزحف عبر السهول الفيضية_14
    سحابة عملاقة من غبار الصحراء تدور حول أفريقيا_15
    فراغات مظلمة غريبة تظهر في السماء فوق جزيرة غير مأهولة_16
    فوهة نيزكية مليئة بالبحيرات في أفريقيا تتحول إلى مرآة فضية_17
    نهر النار يتدفق من جبل إتنا أثناء الانفجار المجنون_18
    نهر النار يطلق غازات سامة مع ثوران بركاني_19
    يون بركانية متحركّة تحدق في الفضاء من شبه جزيرة تشبه الجمجمة_20
    حبات برد بحجم كرة الجولف تترك ندبة بطول 125 ميلاً في كندا_11
    تابين صارخ بين كثبان نجمية في الجزائر وتضاريس صخرية_7

مصراوي

توفر صور الأقمار الصناعية نظرة فريدة ومذهلة لكوكب الأرض، إذ لا تقتصر هذه النظرات على الجماليات، بل تشكل أداة أساسية لدعم طيف واسع من التخصصات العلمية، بما في ذلك رصد تغير المناخ، وتنبؤات الطقس، وتحليل الانفجارات البركانية، وحتى مراقبة التوسع العمراني.

وتضمنت مجموعة الصور العشرين الأغرب ظواهر طبيعية لافتة، من أبرزها لقطة لبركان روسي بدا وكأنه ينمو بـ "قرون الشيطان"، بينما ينفث ما يشبه "نهر النار" الممتد لمسافة تصل إلى 1000 ميل.

وفي لقطة أخرى تم التقاطها، أظهرت صور الأقمار الصناعية لجزر الكناري تدفقات الحمم البركانية الرئيسية وهي تلتهم منطقة سكنية، بينما وثقت الصور لحظة تسرب الصخور المنصهرة إلى البحر الأسود، المشهور بتنوعه الطبيعي واحتوائه على كميات من الغاز الطبيعي.

