وكالات

أعلن تطبيق المراسلة "تليجرام"، طرح ميزات جديدة منها إضافة الموسيقى إلى الملف الشخص، وتغيير تصميم الملف الشخصي على نظام أندرويد.

وبات بإمكان مستخدمي "تليجرام" إضافة موسيقى إلى ملفاتهم الشخصية، حيث ستظهر الأغنية أو المقطع الموسيقى الذي تم تعيينه في شريط أسفل صورة الحساب.

ويتم تعيين مقطع موسيقى للملف الشخصي من ملفات الموسيقى التي يتم مشاركتها في المحادثات، وعند إضافة مزيد من الموسيقى إلى الملف الشخصي؛ يتم تلقائيًا إنشاء قائمة تشغيل تتضمن المقاطع السابقة، بحسب العربية.

وأعلن "تليجرام" أيضًا عن تغييرات في تصمم الملف الشخصي على نظام أندرويد مع حركات تمرير تم تقديمها أولًا على "iOS".

وبات بإمكان مستخدمين تليجرام كذلك اختيار التبويب الذي يظهر أولًا عندما يقوم شخص ما بفتح ملفهم الشخصي.

ويمكن القيام بهذا التخصيص عن طريق الانتقال إلى الإعدادات، ثم الملف الشخصي، ثم الضغط مطولًا على أحد التبويبات ثم اختيار تعيين كتبويب رئيسي.

وأضاف "تليجرام" كذلك ميزة جديدة لمعرفة قيمة الهدايا، وهو ما يمكن المستخدمين من تداول الهدايا القابلة للجمع بأمان في سوق الهدايا داخل التطبيق.

وعند عرض خصائص الهدية، يُظهر الحقل الجديد "القيمة" سعر إعادة البيع التقريبي، بالإضافة إلى إحصائيات مثل متوسط سعر البيع للهدايا الأخرى في المجموعة نفسها.

وأعلن "تليجرام" أيضًا عن تطبيق ملصقات مصغر جديد، والذي يتيح للمستخدمين إنشاء ملصقات مخصصة باستخدام المحرر المدمج.

ويحمل التطبيق المصغر اسم "Stickers"، و يمكن لأي مستخدم إنشاء وإرسال ومشاركة الملصقات والصور المتحركة ورموز الإيموجي باستخدام التطبيق.