روبوت H2 الصيني يوجه لكمات وركلات ويكسر روبوتات أصغر حجما "فيديو"

أظهر مقطع فيديو جديد من شركة الروبوتات الصينية "يونيتري" روبوتها الشبيه بالبشر "H2" وهو يوجه لكمات وركلات، ما أدى إلى تحطيم أجزاء من روبوت الشركة الأصغر حجما "G1".

ويبلغ طول روبوت H2 حوالي 6 أقدام، أي ما يعادل حجم الإنسان العادي، مما جعل هذه الحركات القتالية تبدو أكثر عنفا وإثارة للقلق.

وكانت الشركة قد كشفت في وقت سابق من هذا العام عن تدريب روبوتاتها القصيرة نسبيا G1 على مهارات القتال، لكن مشاهدة نفس الحركات من روبوت بحجم بشري يظهر الاختلاف الكبير في القوة والمرونة، بحسب تقرير موقع CNET المتخصص في أخبار التكنولوجيا.

وقد صنعت يونيتري لنفسها اسما بارزا من خلال مقاطع الفيديو واسعة الانتشار، واختبارات خفة الحركة، وفوزها بأكبر عدد من الميداليات الذهبية مقارنة بأي شركة أخرى في أول ألعاب عالمية للروبوتات الشبيهة بالبشر التي أُقيمت في الصين هذا العام.

وبجانب عرض روبوتها H2 في وضع القتال، كشفت العروض الأخيرة أيضا عن تفاصيل حول نظام التشغيل عن بُعد من "يونيتري"، وكيف تُمنح الأيادي الجديدة قدرات إضافية، مما يعطي لمحة عن مستقبل سريع التطور لعالم الروبوتات البشرية.