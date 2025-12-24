آيفون 18.. تسريبات تكشف شكل ومواصفات الهاتف الجديد من آبل

تستعد آبل لإطلاق سلسلة هواتف آيفون 18 خلال النصف الثاني من العام المقبل، وسط ترقب كبير من المستخدمين حول العالم، لا سيما مع توقعات وصول أول هاتف قابل للطي في تاريخ الشركة.

وتظل إصدارات آيفون 18 برو وبرو ماكس محور الاهتمام، كونها عادة الأكثر انتشارا بين المستخدمين، وفق التسريبات الأخيرة التي كشفت عن مزايا رئيسية مرتقبة.

تصميم محدث نسبيا

وتشير المعلومات المتداولة إلى أن هواتف آيفون 18 برو ستحافظ على الأبعاد العامة لتصميم الجيل الحالي، مع إدخال تغييرات رئيسية تمنح الهاتف مظهرا أكثر حداثة، حيث من أبرز هذه التعديلات تقليص مساحة الجزيرة الديناميكية Dynamic Island بعد نقل مكونات Face ID أسفل الشاشة، مما يجعل فتحة الشاشة أصغر منذ سنوات.

وتسعى آبل لمعالجة الجدل الذي رافق التصميم الخلفي الثنائي اللون في آيفون 17 برو، من خلال توحيد مظهر الزجاج والألمنيوم للحصول على شكل أكثر انسجاما، مع اختبار ألوان جديدة مثل البني القاتم والبنفسجي والعنابي.

معالج A20 Pro الجديد

على صعيد الأداء، من المتوقع أن تعمل هواتف آيفون 18 برو بمعالج A20 Pro، الذي يمثل قفزة تقنية مهمة لكونه أول معالج من آبل يصنع بتقنية 2 نانومتر.

ومن المتوقع أن يوفر المعالج الجديد تحسينات ملحوظة في الأداء العام وكفاءة استهلاك الطاقة، مع تعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي مقارنة بمعالج A19 Pro الحالي.

كاميرا بفتحة عدسة متغيّرة

تواصل آبل التركيز على تطوير الكاميرا، إذ من المتوقع أن تأتي هواتف آيفون 18 برو بكاميرا رئيسية ذات فتحة عدسة متغيرة، ما يتيح تحكما أدق في عمق المجال أثناء التصوير، سواء لعزل الخلفية أو الحفاظ على كافة عناصر المشهد ضمن نطاق التركيز، بينما تظل فتحة العدسة المتغيرة أبرز تحسين في نظام الكاميرا حتى الآن.

بطارية أكبر وعمر أطول

وتشير التسريبات إلى أن آبل ستواصل تحسين عمر البطارية، بعد النجاحات التي حققتها بطاريات آيفون 17 برو، إذ من المتوقع أن يأتي آيفون 18 برو ماكس بسُمك ووزن أكبر قليلا لاستيعاب بطارية أكبر، بينما سيحصل إصدار آيفون 18 برو على تحسين مماثل في السعة.

زر جديد للتحكم في الكاميرا

زر التحكم في الكاميرا Camera Control، الذي ظهر لأول مرة في آيفون 16، سيخضع لتحديث شامل، بعد ملاحظات المستخدمين حول صعوبته.

ووفق التقارير، تعتزم آبل تبسيط آلية عمل الزر عبر إزالة عناصر التحكم اللمسية المعقدة، لتقديم تجربة أكثر سلاسة وسهولة في الاستخدام.

مودم C2 من تطوير آبل

في إطار تقليل الاعتماد على كوالكوم، يتوقع أن تدعم هواتف آيفون 18 برو مودم C2 الجديد من تطوير آبل، بعد نجاح مودمات C1 وC1X، ما يوفر أداء قويا لشبكات الجيل الخامس مع كفاءة أعلى في استهلاك الطاقة.

ترقب الإطلاق في خريف 2026

ويبقى موعد الإطلاق بعيدا نسبيا، مع توقع وصول هواتف آيفون 18 في خريف 2026، لكن المؤشرات الأولية تشير إلى تحسينات عملية تركز على ما يهم المستخدمين؛ من أداء أقوى للمعالج والكاميرا، وبطارية تدوم فترة أطول، إلى تصميم محدث يجمع بين الجمال والوظائف العملية.