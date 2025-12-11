"مفاجآت لن تتوقعها".. أكثر 100 هاتف مبيعا عبر التاريخ (صور)

على مدار العقود الماضية، شهدت صناعة الهواتف المحمولة تطورات هائلة، منذ إطلاق أول هاتف محمول في أواخر القرن العشرين، ووصولا إلى الهواتف الحديثة التي تتميز بتقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

وما بين أول ظهور للهاتف المحمول وحتى يومنا هذا، برزت مجموعة من الأجهزة التي تركت بصمتها على السوق العالمي، وحققت مبيعات ضخمة بفضل ابتكاراتها في التصميم، وتقنياتها المتطورة، وأسعارها التي جعلتها في متناول شريحة واسعة من المستخدمين.

وبحسب موقع "Misaha" فإن الهواتف الكلاسيكية كانت محور اهتمام كبير في بداية انتشار الهواتف المحمولة، حيث ركزت على تلبية الاحتياجات الأساسية للمستخدمين بأسلوب بسيط وفعال، حيث برزت من بين هذه الهواتف أجهزة نوكيا التي استطاعت أن تفرض حضورا عالميا منذ أوائل الألفية الثالثة.

وأشار تقرير موقع "CEOWORLD" المتخصص في والتكنولوجيا، إلى أن الهواتف الذكية الحديثة من شركات مثل آبل وسامسونج، بما فيها هواتف آيفون 6 و6 بلس وجالاكسي S4، سجلت مبيعات ضخمة بفضل الجمع بين الابتكار التقني والتسويق الذكي الذي استهدف شريحة واسعة من المستهلكين حول العالم.

الهواتف الكلاسيكية

في العقدين الأولين من القرن الحادي والعشرين، كانت الهواتف البسيطة والمحمولة محط اهتمام المستخدمين في الأسواق النامية.

هاتف نوكيا 1100

يعتبر هاتف نوكيا 1100 الذي أطلق في عام 2003 واحدا من أبرز هذه الهواتف، إذ حقق مبيعات تجاوزت 250 مليون وحدة، حيث ركز على تلبية الاحتياجات الأساسية للمستخدمين، مثل إجراء المكالمات وإرسال الرسائل النصية.

وقد ساهمت بطاريته طويلة العمر، وقوة تحمله في ظروف الاستخدام المختلفة، بالإضافة إلى سعره المناسب، في جعله من أكثر الأجهزة شعبية في تلك الفترة.

هاتف نوكيا 1110

عقب هاتف نوكيا 1100 جاء هاتف نوكيا 1110 الذي صدر عام 2005، واستكمل فلسفة البساطة والمتانة، وبيع منه نحو 247.5 مليون وحدة، إذ كان تصميمه مشابها لهاتف 1100، وسهل الاستخدام، كما تميز بشاشته الأحادية اللون التي تناسب الإضاءة القوية في البيئات الخارجية.

نوكيا 3310

أما هاتف نوكيا 3310، الذي صدر عام 2000، فقد أصبح رمزا للهواتف الكلاسيكية، وحقق مبيعات تجاوزت 126 مليون وحدة، إذ اشتهر هذا الهاتف بلعبة الثعبان الشهيرة وعمر بطاريته الطويل، إضافة إلى قدرته الفائقة على التحمل، ما أكسبه لقب الهاتف الذي لا ينكسر.

الانتقال إلى الهواتف الملونة

ومع بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، بدأ ظهور الهواتف الملونة التي جمعت بين التصميم الأنيق والوظائف المتقدمة.

موتورولا رازر V3

كان هاتف موتورولا رازر V3، الصادر عام 2004، واحدا من أبرز هذه الأجهزة، حيث تميز بهيكل نحيف وشاشة ملونة، وحقق مبيعات وصلت إلى 130 مليون وحدة.

سامسونج E1100

أما سامسونج E1100، الذي أطلق عام 2009، فقد اعتمد على فلسفة مشابهة لهواتف نوكيا القديمة، مركزا على المتانة والسعر الاقتصادي، وحقق مبيعات هائلة تجاوزت 150 مليون وحدة.

ثورة الهواتف الذكية

مع تقدم التكنولوجيا، بدأت الهواتف الذكية تهيمن على السوق العالمي، لعل من أبرز الأمثلة على هذه المرحلة كان إطلاق آيفون 6 و6 بلس في عام 2014، وهو الإصدار الذي شهد تحولا كبيرا في تصميم أجهزة آبل، مع شاشات أكبر وكاميرات محسنة.

وحقق هذا الإصدار مبيعات بلغت حوالي 222 مليون وحدة، بينما في المقابل، أطلقت سامسونج هاتف جالاكسي S4 في 2013، مزودا بشاشة Super AMOLED وكاميرا بدقة 13 ميجابكسل، وميزات برمجية مبتكرة مثل التحكم بالإيماءات، ليصبح واحدا من أكثر الهواتف الذكية مبيعا في العالم، مع مبيعات تجاوزت 80 مليون وحدة.

ومع التنافس الصعب، واصلت آبل هيمنتها على سوق الهواتف الذكية مع إطلاق آيفون 12 في عام 2020، وهو أول هاتف يدعم شبكة الجيل الخامس 5G، وحقق مبيعات تجاوزت 100 مليون وحدة في فترة قصيرة.

وتميز الهاتف بمعالج A14 Bionic وشاشات OLED، ما عزز مكانته بين المستخدمين الباحثين عن أداء متفوق وتجربة مستخدم سلسة.

في المقابل سامسونج، استمرت في تقديم أجهزة ناجحة في الفئة المتوسطة، مثل جالاكسي A50، الذي جمع بين الأداء القوي والسعر المناسب، وحقق مبيعات تجاوزت 24 مليون وحدة خلال عامه الأول.

وساهمت عدة عوامل في نجاح الأجهزة التي حققت أرقاما قياسية، لعل من أبرزها السعر المناسب الذي جعلها في متناول فئات واسعة من المستخدمين، كما في هواتف نوكيا 1100 و1110، بجانب الابتكار التقني الذي قدمتها أجهزة مثل آيفون 6 وموتورولا رازر V3، سواء في التصميم أو الميزات الداخلية.

ولعب التسويق الذكي والإعلانات المؤثرة دورا كبيرا في تعزيز المبيعات وجذب الانتباه العالمي، إضافة إلى الموثوقية التي قدمتها الهواتف التي حافظت على أداء ثابت عبر السنوات، ما جعلها الخيار المفضل لدى المستخدمين.