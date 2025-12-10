قبل خسوف 7 سبتمبر.. ما هو القمر الدموي ولماذا يتحول إلى اللون الأحمر؟

تستعد شركة ريلمي لإطلاق هاتفها الجديد"realme C85 Pro"، لتعزيز حضورها في سوق الهواتف الذكية.

مواصفات هاتف realme C85 Pro

وبحسب موقع "gsmarena" يأتي هاتف realme C85 Pro الذي يمنح المستخدمين مستوى إضافيا من الحماية ويتيح لهم استخدام الهاتف في مختلف الظروف بسبب تقنية IP69 Pro لمقاومة الماء والغبار، بشاشة " AMOLED" بحجم 6.8 بوصة ودقة 1080 × 2344 بكسل، مع معدل تحديث 120 هرتز وسطوع يصل إلى 1200 شمعة.

نظام تشغيل هاتف realme C85 Pro

ويعتمد "realme C85 Pro" الذي يأتي بعد نجاح سلسلة C الاقتصادية، على نظام التشغيل أندرويد 15 مع واجهة Realme UI 6.0، مدعوما بمعالج سنابدراجون 685 ثماني النواة ووحدة معالجة الرسومات Adreno 610، مع خيارات ذاكرة تصل إلى 8 جيجابايت رام و256 جيجابايت تخزين داخلي، قابلة للتوسعة عبر بطاقة microSDXC.

ويزود الهاتف بكاميرا خلفية بدقة 50 ميجابكسل مع فلاش LED وتقنيات HDR وبانوراما، بينما تحتوي الكاميرا الأمامية على 8 ميجابكسل لصور سيلفي وفيديوهات بدقة 1080 بكسل.

وتدعم بطارية هاتف "realme C85 Pro" بسعة 7000 مللي أمبير/ساعة الشحن السريع بقدرة 45 واط، إلى جانب الشحن العكسي ومزايا حماية البطارية.

الاتصالات والميزات الإضافية

يدعم الهاتف شبكات GSM/HSPA/LTE، واتصال لاسلكي Wi-Fi ثنائي النطاق، بلوتوث 5.0، GPS، Galileo، Glonass، QZSS وBDS، بالإضافة إلى منفذ USB Type-C 2.0 وتقنيات OTG. ويشمل الهاتف مستشعرات بصمة الإصبع، مقياس التسارع، القرب والبوصلة.

ألوان هاتف realme C85 Pro

ويتوفر الهاتف بألوان أرجواني الببغاء وأخضر الطاووس، ويزن 205 جرام مع أبعاد 164.4 × 78 × 8.1 ملم.

يذكر أن realme C85 Pro سجل رقما قياسيا في موسوعة جينيس للأرقام القياسية بفئة "أكبر عدد من الأشخاص يجرون اختبار مقاومة الماء لهاتف في وقت واحد"، إذ أجريت التجربة في مركز سيلانداك الرياضي في جاكارتا بمشاركة 280 شخصا، حيث غمروا هواتفهم بشكل متتابع لمدة دقيقتين، واستمرت جميع الأجهزة في العمل بكفاءة.