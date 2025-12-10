مواصفات هاتف Honor Magic8 Lite الجديد

تستعد شركة Honor لإطلاق هاتفها الجديد Magic8 Lite، الذي يقدم تجربة محسنة للمستخدمين في الفئة المتوسطة.

تصميم Magic8 Lite

يأتي الهاتف بتصنيف مقاومة الماء والغبار IP68/IP69، مع قدرة على الغمر حتى عمق 6 أمتار، ومقاومة السقوط حتى 2.5 متر، إذ تعد هذه ترقية مقارنة بالإصدارات السابقة، حيث حصل Magic6 Lite على IP53، وMagic7 Lite على IP64.

ومزود الهاتف بواجهة زجاجية وإطار وظهر بلاستيكي، ويزن 193 جراما مع أبعاد 161.9 × 76.1 × 7.8 ملم، ما يجعله متينا ومريحا للاستخدام اليومي.

شاشة Magic8 Lite

يعتمد الهاتف على شاشة AMOLED بحجم 6.79 بوصة، ودقة 1200 × 2640 بكسل، مع معدل تحديث 120 هرتز ودعم مليار لون، إذ يدعم الهاتف تقنية HDR وسطوع يصل إلى 1800 شمعة في وضع HBM و6000 شمعة في الذروة، لتقديم تجربة مشاهدة واضحة.

الأداء والمعالج

يعمل Magic8 Lite بمعالج Snapdragon 6 Gen 4 ثماني النواة مع وحدة معالجة الرسومات Adreno 810، مدعوم بخيارات ذاكرة تصل إلى 12 جيجابايت رام وسعة تخزين تصل إلى 512 جيجابايت قابلة للتوسعة عبر بطاقة microSD. الهاتف يأتي بنظام التشغيل Android 15 مع واجهة Magic OS 9.

الكاميرا والتصوير

يحتوي الهاتف على كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل مع مثبت بصري OIS، وكاميرا ثانوية واسعة الزاوية بدقة 5 ميجابكسل، بينما تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجابكسل، وتدعم تصوير فيديو بدقة 1080 بكسل، بينما تدعم الكاميرا الخلفية تسجيل الفيديو بدقة 4K@30fps.

وعلى الرغم من قوة الكاميرا الرئيسية، لم تشهد وحدات التصوير ترقية كبيرة مقارنة بالإصدارات السابقة، مما قد يجعل المنافسة صعبة مع هواتف في نفس الفئة السعرية تقدم تعددية أكبر في العدسات.

البطارية والشحن

يضم الهاتف بطارية كبيرة بسعة 7500 مللي أمبير/ساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 66 واط، إضافة إلى الشحن العكسي بقدرة 7.5 واط.

الاتصالات والمزايا الإضافية

يدعم Magic8 Lite شبكات 5G، وتقنية eSIM في النسخة الأوروبية، بالإضافة إلى Wi-Fi 6 وبلوتوث 5.2 مع دعم aptX HD وaptX Adaptive وNFC.