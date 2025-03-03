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خرج عن السيطرة.. روبوت يهاجم الجمهور في مهرجان بالصين

03:21 ص الإثنين 03 مارس 2025

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وكالات

أثار سلوك روبوت في مهرجان أقيم بالصين مؤخرا المخاوف المتعلقة بموثوقية تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والقدرة على التحكم بها.

وتداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو، يظهر روبوتا يستعرض حركاته أمام الجمهور في مهرجان أقيم بتيانجين الشهر الماضي.

وتفاجئ الجمهور بانقضاض الروبوت عليه، ومحاولته ضرب أحد الحضور كما يبدو.

وتدخل رجال الأمن بسرعة لوقف الروبوت عن الاستمرار بحركاته التي بدت وكأنها خرجت عن السيطرة.

وقلل منظمي الحدث من خطورة ما جرى، ووصفوا الأمر بأنه "فشل روبوتي بسيط".

وأكد منظمو الحدث أن الروبوت وهو من تطوير شركة Unitree Robotics، اجتاز جميع فحوصات السلامة، وأصروا على وضع تدابير إضافية لمنع وقوع حوادث مستقبلية بحسب ما ذكرت صحيفة "ميترو" البريطانية.

وتحدثت تقارير عن أن خللا في البرنامج تسبب في سلوك الروبوت غير المنتظم، مما أدى إلى اندفاعه المفاجئ نحو الحشد بهذه الطريقة غير المتوقعة، بحسب سكاي نيوز.

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