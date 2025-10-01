بسمك 5.5 مم.. هواوي تختبر هاتف جديد فائق النحافة منافس لـ آيفون إير

وكالات

يبدو أن هواوي تأخذ شهرة آيفون إير على محمل الجد، إذ أفادت التقارير، أنها تختبر هاتفًا فائق النحافة لمنافسة المنتج الجديد.

وتُلقي معلومات جديدة الضوء على الابتكار المذهل الذي تعمل عليه الشركة الصينية حاليًا.

وتُعدّ سلسلة Mate 80 الشغل الشاغل لعشاق "هواوي" حاليًا، لكن يبدو أن الشركة قد حوّلت تركيزها إلى منتج بالغ الأهمية قد ينافس آيفون إير.

وكشف التقرير، أن هواوي تختبر هاتفًا جديدًا فائق النحافة ليتفوق على طراز آيفون إير بسمك 5.5 مم المتوفر في السوق.

سيُزوّد ​​هذا الجهاز الجديد بمعالج Kirin قوي وشريحة eSIM، وقد يأتي أيضًا بخيار تخزين فائق السعة يصل إلى 2 تيرابايت.

ويُمثّل آيفون إير هبة كبيرة لشركة أبل في الصين، فعلى الرغم من الخسائر الكبيرة التي مُنيت بها مبيعات الهواتف الذكية في الصين، إلا أن الطراز الجديد حظي باهتمام كبير، مُخلفًا العلامات التجارية الصينية الكبرى في مؤخرة الركب.

ربما هذا هو السبب وراء سعي "هواوي" لدخول سوق الهواتف النحيفة من خلال ابتكار جديد، علاوة على ذلك، أصبحت الهواتف الذكية النحيفة رائجة هذه الأيام.

ومن الأمثلة الجيدة على ذلك هاتف "سامسونج" إس 25 إيدج، وهو أنحف هاتف في سلسلة جالاكسي.

يأتي بسمك 5.8 مم، لكنه لا يحتوي على عدسة مقربة، ومن عيوبه الأخرى بطارية بسعة 3900 مللي أمبير/ساعة.

والآن، انضم هاتف آيفون إير إلى هذه المنافسة، لذا، لمنافسة هذه الهواتف النحيفة، قد تطلق "هواوي" جهازًا مزودًا بميزة eSIM، وشريحة جديدة، وبطارية سيليكون بسعة أكبر، وهي ميزة لا تزال مفقودة في العديد من ماركات الهواتف الذكية.

أما بالنسبة للمعالج، فقد يأتي الجهاز مزودًا بمعالج Kirin 9030 5G، وإذا كان هذا صحيحًا، فقد ينتمي هذا الهاتف الجديد إلى سلسلة Mate 80، التي ستطرح حوالي خمسة طرز هذا العام.

أشارت شائعات سابقة إلى أن "هواوي" تعمل على هاتف ذكي خاص من سلسلة Mate 80 يُدعى Mate 80 Air.

إلى جانب معالج Kirin، سيدعم هذا الهاتف الجديد بشكل أساسي شريحة eSIM.

وتخطط الشركة لجعل هاتفها جهازًا يدعم شريحة eSIM بالكامل، مما يُلغي الحاجة إلى بطاقات SIM التقليدية.

كما تعمل الشركة على ميزة خاصة لإدارة eSIM لجميع الأجهزة، هذه الميزة قيد التطوير حاليًا، وقد تُطرح لأول مرة بنهاية هذا العام.

هاتف "هواوي" الجديد فائق النحافة في مرحلة الاختبار حاليًا، ولكن قد يُطرح رسميًا في الربع الرابع من عام 2025، وفقا للعربية.