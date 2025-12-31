عيب جديد في هواتف آيفون يثير قلق المستخدمين.. تفاصيل

منذ إطلاقهما في سبتمبر الماضي، حقق هاتفا iPhone 17 Pro و iPhone 17 Pro Max مبيعات قوية، إلا أنهما لم يكونا خاليين من المشاكل.

وبعد تقارير سابقة عن بهتان اللون وظهور الخدوش، بدأ بعض المستخدمين مؤخرا بالقلق بشأن صوت تشويش غريب يصدر من مكبرات الصوت، وهو ما يناقش على نطاق واسع على موقع Reddit ومنتدى دعم Apple الرسمي.

مواصفات المشكلة

ووفقا للمستخدمين، يشبه الصوت الخارج من السماعة السفلية تشويش راديو قديم أو أزيزا خافتا، ويظهر غالبا عند توصيل الهاتف بالشاحن، سواء كان الشاحن أصليا من آبل، أو كابلا خارجيا، أو عبر تقنية MagSafe.

وأشار أحد المستخدمين على Reddit: "إنه صوت خفيف، لكن يمكنك سماعه بوضوح في غرفة هادئة"، غير أن بعض المستخدمين لاحظوا استمرار الضوضاء حتى عند عدم تشغيل أي صوت أو عند ضبط مستوى الصوت على الصفر، وأحيانا أثناء تصفح صفحات الإنترنت. وفي المقابل، يبدو أن فصل الهاتف عن الكهرباء يوقف الصوت تماما.

رد Apple والدعم الفني

كشف منشور على منتدى مجتمع آبل أن الشركة على علم بالمشكلة، إذ نصح مهندس دعم فني أحد المستخدمين بإجراء تشخيص كامل للأجهزة، لكن ذلك لم يحل المشكلة.

وأبلغ المستخدم بأنه يمكنه انتظار تحديث برمجي مستقبلي أو طلب جهاز بديل، مؤكدا أن Apple تعمل على إصدار تحديث برمجي، في حين أن تحديثات iOS 26 الأخيرة لم تعالج المشكلة.

استمرار المشكلة مع الأجهزة البديلة

لاحظ بعض العملاء الذين استبدلوا أجهزتهم بوحدات جديدة أن المشكلة نفسها استمرت، مما يشير إلى احتمالية كونها مشكلة واسعة الانتشار متعلقة بالبرمجيات أو الأجهزة.

ورغم الإزعاج الناتج عن صوت التشويش، فهو غالبا خفيف ويظهر في البيئات الهادئة فقط، ولا يؤثر على أداء الهاتف أو عمر البطارية أو وظائفه العامة، لكنه قد يترك أثرا على مكبر الصوت على المدى الطويل.