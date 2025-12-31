"Galaxy S26 Ultra".. المواصفات الكاملة ولماذا أجلت سامسونج إطلاقه؟

خلال عامي 2024 و2025، أقامت سامسونج فعاليات إطلاق هواتف Galaxy Unpacked في شهر يناير، لكن فعالية Galaxy Unpacked الأولى لعام 2026، والتي كان من المتوقع أن تكشف عن هواتف Galaxy S26 وGalaxy S26+ وGalaxy S26 Ultra، شهدت تأجيلا إلى أواخر فبراير بحسب التقارير.

أسباب تأخير إطلاق Galaxy S26 Ultra

بحسب تقرير موقع "Forbes"، كانت خطة سامسونج الأولية لعام 2026 تتمحور حول ثلاثة هواتف هي "Galaxy S26 Pro" و"Galaxy S26 Edge" و "Galaxy S26 Ultra" إلا أن ظروف السوق أثرت سلبا على الهواتف الأولى، إذ لم يحقق Galaxy S26 Edge النجاح المتوقع من هاتف رائد.

موعد إطلاق Galaxy S26 Ultra

وكان من المقرر أن يرفع هاتف Galaxy S26 Pro المواصفات الأساسية للطراز الأول، مع نظام كاميرا جديد كأحد أبرز التحسينات، ما كان سيزيد سعره عن Galaxy S25.

في المقابل، نجح إطلاق Apple لهاتف iPhone 17 بنفس سعر iPhone 16، مما دفع سامسونج إلى اعتماد طراز اقتصادي منخفض التكلفة Galaxy S26.

خطر التأخير على سامسونج

تأجيل الكشف عن Galaxy S26 Ultra حتى أواخر فبراير يعني طرحه في الأسواق مطلع مارس، ما قد يؤدي إلى فقدان فرصة الاستفادة من نهاية رأس السنة الصينية، وهي فترة تشهد ارتفاعا في المبيعات بالأسواق الآسيوية.

وعند إعلان مبيعات الربع الأول، قد تظهر عيوب سلسلة Galaxy S26 مقارنة بـ Galaxy S25 على المدى القريب.

فوائد وتأثير التأخير

رغم المخاطر، لا يخلو التأخير من فوائد للشركة، إذ من المحتمل أن تصف سامسونج التأجيل بأنه "إطلاق عندما يكون كل شيء جاهز" بدلا من إطلاق متسرع لتلبية توقعات Galaxy Unpacked السابقة.

كما أتاحت سامسونج مؤخرا واجهة المستخدم One UI 8.5 للاختبار التجريبي، والتي من المرجح أن تطلق مع Galaxy S26 Ultra. كلما طالت فترة الاختبار، كلما أمكن تحسين التجربة قبل الإطلاق الرسمي، ما يعزز رضا المستخدمين ويقلل من المشكلات الأولية.

تحسينات تقنية قبل الإطلاق

تشير الملفات التنظيمية لدى هيئات مثل 3C الصينية إلى حصول Galaxy S26 Ultra على شهادة الشحن السلكي بقدرة 60 واط، مقارنة بـ 45 واط في Galaxy S25، ما يمثل تحسينا مهما يمكن اعتباره تعويضا جزئيا عن التأخير.

Galaxy S26 Ultra

عند إطلاقه، سينظر إلى Galaxy S26 Ultra كجهاز ذكي فائق الأداء، مستعدا لريادة السوق في 2026. ومع ذلك، سيواجه الهاتف منافسة شديدة، خاصة أن التأجيل يمنح المنافسين وقتا أطول لترسيخ مكانتهم، ويقلل من الفترة المتاحة لتحقيق مبيعات قوية قبل المؤتمر العالمي للجوال (MWC) وفترة مبيعات الربع الأول.