وزير الإسكان يفتتح المؤتمر والمعرض الدولي للمياه والبنية التحتية

افتتح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، المؤتمرَ والمعرضَ الدولي لتكنولوجيا مياه الشرب والصرف الصحي والبنية التحتية (IWWI 2025)، والمقام خلال الفترة من 23 إلى 25 نوفمبر 2025 بمركز مصر الدولي للمعارض بالقاهرة الجديدة.

يأتي هذا المعرض بتعاون استراتيجي مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وبمشاركة أكثر من 100 شركة محلية ودولية من مختلف دول العالم.

وبدأ جولته بزيارة الأجنحة الألمانية التي تعرض أحدث ما توصلت إليه كبرى الشركات الأوروبية في مجالات معالجة المياه والتحكم الذكي والتحول الرقمي، كما تفقد جناح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزارة الدولة للإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع، والتي استعرضت مجموعة متنوعة من المنتجات المتطورة، والمكونات المحلية لإحلال المنتج الوطني محل المستورد، إلى جانب الطلمبات الضخمة عالية الكفاءة المستخدمة في شبكات ومحطات المياه والصرف الصحي.

وشملت الجولة زيارة جناح شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، حيث استمع الوزير إلى شرح حول منظومة الذكاء الاصطناعي وتقليل الفاقد ورفع كفاءة التشغيل المعروضة، والتي تعتمد على أنظمة المتابعة والتحكم الذكية، وتطبيقات متقدمة لتحسين أداء الشبكات وخفض معدلات الفقد.

كما زار الوزير عدداً من الشركات المشاركة في المعرض، واستمع إلى شرح حول تقنيات تصنيع مواسير الفخار عالية الجودة، وقدراتها الكبيرة في مشروعات الدفع النفقي والمشروعات القومية التي تتطلب أعلى درجات المتانة والكفاءة التشغيلية، بجانب الحلول البيئية المتكاملة في مجال تنقية مياه الشرب، ومحطات التحلية، ومحطات معالجة الصرف الصحي والصناعي، والتصميم والتصنيع الميكانيكي، واللوحات الكهربائية، بالإضافة إلى خدمات التشغيل والصيانة.