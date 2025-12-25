أحمد البطراوي: مئات الآلاف استخدموا منصة مصر العقارية دون أي مشكلة

قال أحمد البطراوي، رئيس ومؤسس منصة مصر العقارية، إن المنصة استوعبت دخول مئات الآلاف من المستخدمين خلال الطرح الأخير بشكل سلس وآمن.

وأضاف "البطراوي"، في لقاء مع الإعلامية لما جبريل، مقدمة برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن التعامل مع المواطنين تم بمنتهى اليسر، والدفع تم عبر عدة طرق تشمل التطبيقات والبريد والبنوك، بما يضمن استفادة المواطنين من الدعم المقدم لهم من وزارة الإسكان.

وأوضح أن الهدف الأساسي للمنصة هو توفير منظومة آمنة وميسرة للمواطنين لتسهيل عمليات التسجيل والدفع والاستفادة من الخدمات العقارية.

وتابع أن التحدي كان كبيرًا رغم الدعم الكبير الذي تلقته المنصة من الدولة، مؤكدًا أن الشركة كانت حريصة على توجيه جهودها لخدمة المواطنين بشكل مباشر، مع متابعة دائمة لملاحظاتهم من خلال الكول سنتر الذي تلقى آلاف المكالمات يوميًا، ما ساعد في تعديل وتحسين المنصة لضمان تجربة أفضل في الطروحات القادمة.

