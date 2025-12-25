إعلان

الإسكان تعتمد تعديل المخطط التفصيلي لأرض مشروع عمراني متكامل بمدينة 6 أكتوبر

كتب : محمد أبو بكر

12:54 م 25/12/2025

وزارة الإسكان

أصدرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، القرار الوزاري رقم 425 لسنة 2025، بتاريخ 8 أبريل 2025، بشأن اعتماد تعديل المخطط التفصيلي لقطعة الأرض رقم (30)، الكائنة بمنطقة جنوب الأحياء بمدينة 6 أكتوبر.

ويشمل القرار قطعة أرض بمساحة 35,903.8 متر مربع، بما يعادل نحو 8.547 فدان، والمخصصة للنقابة العامة لصيادلة مصر لإقامة مشروع عمراني متكامل، وذلك استكمالًا للقرار الوزاري رقم 216 لسنة 2022 الصادر في الشأن ذاته.

ويأتي هذا القرار في إطار جهود وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لدعم المشروعات العمرانية المتكاملة، وتطوير المجتمعات العمرانية الجديدة بما يسهم في توفير خدمات متكاملة وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة.

وزارة الإسكان تعديل مشروع عمراني مدينة 6 أكتوبر

