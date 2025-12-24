الإسكان: فوز 712 متقدمًا في اليوم الأول من الطرح السادس لأراضي مسكن بـ10

كتب- محمد عبدالناصر:

أثار بيع فيلا داخل مشروع "قطامية هايتس" بقيمة بلغت نحو 866 مليون جنيه، خلال الأيام القليلة الماضية، جدلا واسعا، في صفقة اعتبرها متابعون للسوق من بين الأعلى في تاريخ العقارات السكنية بمصر.

هذه الصفقة لم تمر باعتبارها حالة استثنائية، بل جاءت كدليل على التحول الذي يشهده السوق، حيث لم تعد القيمة العقارية مرتبطة فقط بمواصفات الوحدة أو عمر المشروع، وإنما بعوامل أكثر تعقيدًا، تشمل الموقع، وطبيعة الشريحة المستهدفة، ودور العقار كأداة للتحوط والحفاظ على الثروة.

ويقع مشروع "قطامية هايتس" في القاهرة الجديدة، ويعد من أكثر الكمبوندات شهرة في مصر، حيث يسكن فيه صفوة المجتمع من رجال أعمال وبعض الوزراء السابقين والفنانين.

وبالتواصل مع أحد المسوقين العقاريين لشرح طبيعة الأسعار في مشروع "قطامية هايتس" ومواصفات الفلل التي تباع بأسعار تقارب المليار جنيه، أكد أن الوحدات في المشروع يتم تقييمها بالدولار، وفقًا لموقعها داخل المشروع والمساحات والإطلالات الخاصة بها، حيث تصل أسعار الفلل المطلة على ملاعب الجولف إلى 3 ملايين دولار وحتى 16 مليون دولار، كما تصل مساحة الفيلا إلى 3000 متر.

وتبدأ الأسعار من نحو 151 مليون جنيه (3 ملايين دولار تقريبًا)، بمساحة 450 مترًا، وتشطيب كامل، وتم تسليمها أيضًا، ثم تتدرج الأسعار لتصل إلى 350 مليون جنيه، بمساحة 900 متر.

وتلك الفلل لا تتمتع بإطلالة مباشرة على البحيرة أو الجولف، وتقع في منطقة التوسعات داخل الكمبوند.

أما الفيلا الأعلى سعرًا فتأتي بمساحة 3 آلاف متر، وتم بيعها لما يقرب من 866 مليون جنيه (17 مليون دولار).