وزير الإسكان: توجيه التمويل اللازم لمشروعات الأولوية بحياة كريمة

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري بالمرحلة الأولى، وذلك بحضور مسئولي الوزارة والجهات التابعة منفذو المشروعات والشركات المنفذة.

وأكد وزير الإسكان، في مستهل الاجتماع، ضرورة الانتهاء من المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، واستكمال كافة الأعمال المتبقية من المشروعات ضمن هذه المرحلة.

وشدد "الشربيني"، على أهمية المتابعة الميدانية الدورية بالقرى المستهدفة بالمبادرة في مختلف المحافظات نطاق عمل وزارة الإسكان، للاطمئنان على الموقف التنفيذي، ومتابعة تشغيل المشروعات المختلفة، لما لها من أهمية تُسهم في تحقيق فائدة مُباشرة للمواطنين من أهالي هذه القرى.

وتابع شريف الشربيني، عددًا من المشروعات ذات الأولوية القصوى ليتم التنسيق ودفع الأعمال بها للانتهاء منها بمحافظات الغربية والقليوبية والأقصر وكفر الشيخ والشرقية والدقهلية ودمياط والفيوم وغيرها من المحافظات المستهدفة بالمرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية.

وأوضح البيان، أن تلك المناطق شملت ما يلي:

- مشروعات مبانٍ خدمية من تنفيذ الجهاز المركزي للتعمير التابع للوزارة.

- مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي من تنفيذ الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والتي تشمل شبكات صرف صحي ووصلات منزلية ومحطات مياه شرب ومحطات معالجة صرف صحي.

ووجه المهندس شريف الشربيني، في ختام الاجتماع، بتوجيه التمويل اللازم للمشروعات ذات الأولوية وتكثيف المتابعة الدورية لكافة المشروعات على الأرض بمواقع العمل ودفع الأعمال وزيادة عدد العمالة بالمشروعات، للانتهاء منها لدخولها الخدمة في أسرع وقت.

