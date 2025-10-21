شاركت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في وفد من قطاع الإسكان والمرافق، في أعمال الاجتماع الـ71 للجنة الفنية العلمية الاستشارية التابعة لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، والذي يُعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة خلال الفترة من 19 إلى 21 أكتوبر الجاري.



ضم الوفد المصري المهندسة نفيسة هاشم، مستشار الوزير والمشرف على قطاع الإسكان والمرافق، والمهندس مصطفى النجار رئيس القطاع، والمهندسة جهاد هشام، وهبة الله جمال، منسقتي الاتصال بين الوزارة والأمانة العامة.



وشمل جدول أعمال الاجتماع 25 بندًا، من أبرزها: مؤتمر الإسكان العربي، والاحتفال بيوم الإسكان العربي، وجائزة مجلس وزراء الإسكان العرب، إلى جانب مناقشة المستجدات الخاصة بالموقع الإلكتروني للمجلس وإنشاء قاعدة بيانات ومعلومات لدعم تحقيق أهدافه، فضلًا عن المنتدى الوزاري العربي للإسكان والتنمية الحضرية، وسبل تعزيز التعاون العربي مع التجمعات الإقليمية والدول الأجنبية في مجالات الإسكان والتعمير.



وخلال الاجتماع، استعرضت المهندسة نفيسة هاشم، أبرز الجهود التي تبذلها مصر في إطار أعمال مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، إلى جانب المستجدات الخاصة باستضافة القاهرة لمؤتمر الإسكان العربي التاسع، المقرر عقده في ديسمبر 2026 بالتزامن مع الدورة الـ43 للمجلس، تحت عنوان "نحو مجتمعات عمرانية ذكية مستدامة في مواجهة التحديات"، مشيرة إلى أنه تم تعميم المسودة الأولية للمؤتمر على الدول العربية لإبداء ملاحظاتها.



كما استعرضت البند المتعلق بالدراسة التي تُعدّها مصر حول تجارب الدول العربية في مجال الإسكان الاجتماعي، ودعت الدول الأعضاء إلى المساهمة بتجاربها لإثراء الدراسة، تمهيدًا لإطلاقها وتعميمها في صيغتها النهائية خلال فعاليات الدورة الـ43 للمجلس بالقاهرة.



وفي إطار التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات)، تمت مناقشة الجهود المتعلقة بمتابعة تنفيذ الاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة، والأجندة الحضرية الجديدة، حيث أشادت اللجنة بجهود مصر في إعداد وإطلاق التقرير الوطني الثاني لمتابعة تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة، والمقرر عرضه ضمن تقرير الأمين العام لجامعة الدول العربية.



كما ناقش الاجتماع عددًا من البنود المتعلقة بتبادل الخبرات بين الدول العربية في المشروعات الرائدة بمجالات الإسكان والتنمية العمرانية، وتعزيز برامج التدريب وبناء القدرات للكوادر العاملة بقطاع الإسكان والتعمير، إضافة إلى تطبيق الكودات العربية للبناء ومتابعة تنفيذ التحالف العالمي للبناء والتشييد.



ومن المقرر أن ترفع اللجنة في ختام أعمالها تقريرًا شاملًا يتضمن التوصيات والمقترحات الخاصة ببنود جدول الأعمال إلى المكتب التنفيذي للمجلس يوم الأربعاء المقبل.



اقرأ أيضًا:



"فتح بوابة المفيض العلوي وتوقف التوربينات".. خبير يكشف آخر تطورات سد النهضة







سحب منخفضة وشبورة.. الأرصاد تكشف عن 3 ظواهر جوية مسيطرة



