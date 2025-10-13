إعلان

رئيس العمليات بـ"سفلز": ارتفاع متوسط سعر المتر التجاري إلى 1600 جنيه

محمد عبد الناصر

01:54 م 13/10/2025

جانب من اللقاء

هاني رجب

قالت شيرين بدر، رئيس العمليات بشركة "سفلز" للاستشارات العقارية، إن سعر المتر التجاري ارتفع من 700 جنيه في 2021 إلى 1600 جنيه للمتر في 2025.

وأضافت شيرين بدر، خلال مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، أن القطاع التجاري في مصر ينمو بشكل كبير جدًّا؛ حيث نتوقع ارتفاع استثماراته من 150 مليارًا إلى 200 مليار جنيه في 2030.

وتوقعت رئيس العمليات بشركة "سفلز" للاستشارات العقارية زيادةَ المساحات التجارية في القاهرة مليون متر مربع خلال الفترة المقبلة.

شركة سفلز رئيس العمليات سفلز

