مجلس الوزراء يوافق على تخصيص أراضٍ بالدولار لعدد من الشركات

أحيط مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء خلال اجتماعه الأسبوعي، بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في جلسته رقم (208) المنعقدة بتاريخ 1 سبتمبر 2025، على عدد من طلبات تخصيص قطع أراضٍ لعدد من الشركات، بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد، وذلك وفقًا للضوابط والآليات المعتمدة في هذا الشأن.

ويأتي القرار في إطار تنفيذ مشروعات عمرانية وتجارية وإدارية وفندقية وزراعية بعدد من المدن الجديدة، من بينها: الشيخ زايد، العبور الجديدة، العاشر من رمضان، القاهرة الجديدة، المنيا الجديدة، السادات، 6 أكتوبر، العبور، والمنصورة الجديدة.

وتشمل هذه المشروعات تنفيذ أنشطة عمرانية مختلطة، ومراكز خدمة وصيانة سيارات، ومشروعات تجارية فندقية، وحوش زراعي.



