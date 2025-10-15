إعلان

مجلس الوزراء يوافق على تخصيص أراضٍ بالدولار لعدد من الشركات

كتب : أحمد الجندي

03:49 م 15/10/2025

مجلس الوزراء

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أحيط مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء خلال اجتماعه الأسبوعي، بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في جلسته رقم (208) المنعقدة بتاريخ 1 سبتمبر 2025، على عدد من طلبات تخصيص قطع أراضٍ لعدد من الشركات، بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد، وذلك وفقًا للضوابط والآليات المعتمدة في هذا الشأن.

ويأتي القرار في إطار تنفيذ مشروعات عمرانية وتجارية وإدارية وفندقية وزراعية بعدد من المدن الجديدة، من بينها: الشيخ زايد، العبور الجديدة، العاشر من رمضان، القاهرة الجديدة، المنيا الجديدة، السادات، 6 أكتوبر، العبور، والمنصورة الجديدة.

وتشمل هذه المشروعات تنفيذ أنشطة عمرانية مختلطة، ومراكز خدمة وصيانة سيارات، ومشروعات تجارية فندقية، وحوش زراعي.


اقرأ أيضاً:

تعرف على ضوابط فوز القوائم الانتخابية في انتخابات مجلس النواب


28 بالقاهرة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء (بيان رسمي)


دون وجود أقساط.. زيادات يتم استقطاعها عند شحن عداد الكهرباء "أبو كارت"

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس الوزراء تخصيص أراضٍ عدد من الشركات

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

مجلس الوزراء يوافق على مد التقديم لطلبات التصالح في بعض مخالفات البناء
جنة المشاهير السرية.. لماذا يقضي محمد صلاح إجازته في شعاب بيوض؟ - صور
الذهب يحطم المستويات القياسية ويصل لذروة جديدة بمنتصف تعاملات الأربعاء
وفاة الفنان سمير ربيع بطل مسلسل "شيخ العرب همام"
تأكيدًا لمصراوي.. بدء عزل مسار الأتوبيس الترددي BRT على الدائري
فرص لأمطار على هذه المناطق.. تعرف على توقعات طقس الأيام المقبلة