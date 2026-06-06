نجح فريق وحدة الجهاز الهضمي والمناظير بمجمع الشفاء الطبي بمحافظة بورسعيد، اليوم السبت، في إنقاذ فتاة تبلغ من العمر 17 عامًا، بعد ابتلاعها دبوسًا معدنيًا - دبوس طرحة - بطول 4 سنتيمترات عن طريق الخطأ، واستقراره داخل الأمعاء الدقيقة، في حالة طارئة كانت تهدد بحدوث مضاعفات خطيرة.

خطر يهدد الأمعاء

وصلت الفتاة إلى قسم الطوارئ، حيث كشفت الفحوصات والأشعة استقرار الدبوس داخل الأمعاء الدقيقة "المصران الصائم"، وهو ما كان قد يؤدي إلى ثقب بالأمعاء أو حدوث نزيف بالقناة الهضمية إذا لم يتم التدخل السريع.

تدخل عاجل

تم إجراء منظار علاجي داخل قسم العمليات، حيث تمكن الفريق الطبي من استخراج الدبوس بنجاح ودون أي مضاعفات، واستغرقت رحلة العلاج منذ وصول المريضة إلى قسم الطوارئ وحتى انتهاء الإجراء الطبي أقل من ساعة واحدة، في إنجاز يعكس سرعة الاستجابة وكفاءة الفرق الطبية بالمجمع.

فريق طبي

أُجري التدخل الطبي تحت إشراف الدكتور إسماعيل الحفناوي، مدير عام فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، وبمشاركة فريق طبي ضم الدكتور محمود عبده، استشاري الجهاز الهضمي والمناظير، والدكتور أحمد الشربيني، أخصائي الجهاز الهضمي، والدكتور محمد النحاس، والدكتور كريم الطوخي، والدكتور أحمد الجمسي طبيب التخدير، والدكتور محمد السرجاني طبيب الطوارئ.

كما شارك في التدخل فريق تمريض متخصص بقيادة بدرية عبدالله مشرفة تمريض المناظير، وكريم يسري تمريض العمليات.