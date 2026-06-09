تفتح كلية طب البنين بجامعة الأزهر بالقاهرة، خلال أيام باب التقدم لمعهد تمريض مستشفى الحسين الجامعي، للحاصلات على الشهادة الإعدادية الأزهرية.

ويقبل معهد تمريض مستشفى الحسين الجامعي، الطالبات الحاصلات على الشهادة الإعدادية الأزهرية والعامة دفعة العام الدراسي الحالي، من مواليد محافظة القاهرة.

شروط الالتحاق بالمعهد

وينشر "مصراوي" تفاصيل الالتحاق بالمعهد الفني للتمريض بمستشفى الحسين على النحو التالي:

- أن تكون المتقدمة مسلمة ومصرية حاصلة على الإعدادية الأزهرية أو العامة من محافظة القاهرة.

- أن تكون حديثة التخرج "دور أول".

- ألا يقل السن في أول أكتوبر عن 14 عاما ولا يزيد عن 16.

- الأولوية بالقبول لأصحاب المجاميع الأعلى.

- أن تكون حاصلة على الشهادة الإعدادية من محافظة القاهرة.

- اجتياز اختبار اللغتين العربية والإنجليزية بحد أدنى من 10:7.

- اجتياز الاختبارات والفحوصات الطبية والتأكد من خلوها من الأمراض المعدية والمزمنة.

- لا يسمح للطالبة بالزواج إلا بعد انتهاء فترة الدراسة، وحال زواجها أثناء الدراسة يتم فصلها.

- حال قبول الطالبة بالمعهد، يتعهد ولي الأمر بأداء فترة الامتياز ومدتها 6 شهور بعد إعلان نتيجة السنة النهائية.

الأوراق المطلوبة للالتحاق بالمعهد

وجاءت الأوراق المطلوبة على النحو التالي:

- صورة من شهادة الإعدادية العامة مع إحضار الأصل للإطلاع عليها.

- صورة طبق الأصل بختم النسر من شهادة الإعدادية الأزهرية.

- صورة من شهادة الابتدائية معتمدة بختم الإدارة التعليمية للعام الدراسي الحاصلة فيه الطالبة على الشهادة الابتدائية وختم النمر لطالبات الإعدادية العامة والأزهرية على أن تكون من محافظة القاهرة.

بیان نجاح أصلي معتمد من الإدارة التعليمية التابع لها الطالبة.

صورة من شهادة الميلاد بالكمبيوتر، صورة من شهادة حسن السير والسلوك.

(12 ) صورة حديثة مقاس 14 عليها اسم الطالبة بالحجاب.

- نتيجة تحليل سكر ( صائم وفاطر ) وأيضا تحليل دلايل فيروسات ( c.8 ) وصورة دم كاملة.

- صورة بطاقة ولي الأمر : ( الأب الأم ) من محافظة القاهرة مضى على صدورها خمس سنوات.

- شراء ملف التقديم من المعهد ( في حالة قبول الطالبة لا يسترد ثمن الملف ).