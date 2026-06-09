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الرئيس الكوبي: 3 سيناريوهات أمريكية ضدنا منها التدخل العسكري

كتب : وكالات

04:58 ص 09/06/2026

الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل

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قال الرئيس الكوبي ميجيل دياز كانيل، إن الولايات المتحدة تدرس 3 سيناريوهات ضد كوبا، تشمل إما إثارة انفجار اجتماعي عبر الضغط الاقتصادي، أو السيطرة على الاقتصاد، أو اللجوء إلى عدوان عسكري.

وأوضح دياز كانيل، في مقابلة أجراها مع الموقع الإسباني إل دياريو.إس eldiario.es ونُشرت على موقع الرئاسة الكوبية، أن أحد السيناريوهات هو إثارة انفجار اجتماعي عبر خنق الاقتصاد، وأن يمنح هذا الانفجار الاجتماعي الولايات المتحدة الفرصة، تحت ذريعة المساعدات الإنسانية، للتدخل في البلاد.

وتدهورت العلاقات بين كوبا والولايات المتحدة بشكل كبير منذ يناير، عقب فرض واشنطن حصارا نفطيا على الجزيرة وجولات من العقوبات التي استهدفت كيانات ومسؤولين كوبيين، بالإضافة إلى توجيه القضاء الأمريكي لائحة اتهام بحق الرئيس السابق راؤول كاسترو في قضية تعود إلى العام 1996.

وتعتبر إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجزيرة الشيوعية الواقعة على مسافة 150 كيلومترا قبالة سواحل فلوريدا "تهديدا استثنائيا" للأمن القومي الأمريكي.

ورغم هذه التوترات، تؤكد الحكومتان استمرار التواصل الدبلوماسي بينهما.

وذكر دياز كانيل سيناريو ثانيا يقوم على "حوار قسري" مصحوبا بـ"أقصى درجات الضغط" على اقتصاد الجزيرة.

وتهدف هذه الاستراتيجية، وفقا له، إلى "السيطرة على الاقتصاد الكوبي" بهدف تعزيز "تغيير النظام السياسي" في نهاية المطاف.

ويأتي ذكر هذا السيناريو فيما أعلنت العديد من الشركات الأجنبية، بما فيها مجموعات فنادق دولية، انسحابا جزئيا أو كليا من كوبا خوفا من عقوبات أميركية محتملة.

وأضاف الرئيس الكوبي: "والسيناريو الثالث هو العدوان العسكري".

وأشار دياز كانيل إلى أن هذه الفرضيات لم يختلقها الكوبيون، بل تستند إلى تصريحات متكررة من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي مواجهة هذه الاحتمالات، شدد الرئيس الكوبي على ضرورة أن تستعد البلاد للدفاع عن نفسها، من أجل تجنب أي "مفاجأة" وأي "هزيمة"، وفقا لسكاي نيوز.

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