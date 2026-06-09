أصدرت وزارة الداخلية السعودية، بشأن تنفيذ حكم "القتل حدا" (إعدام) بأحد الجناة بالمنطقة الشرقية.

وجاء في بيان الداخلية: "أقدم موسى بن هشام بن ماجد عنبتاوي -سعودي الجنسية- على قتل زوجته سارة بنت حمد بن سعد العقيل -سعودية الجنسية- وذلك بخنقها وفصل رأسها عن جسدها بأداة حادة وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور".

وأشارت الوزارة إلى أن التحقيق مع المتهم أسفر عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نسب إليه، وقتله المجني عليها غيلة.

وأوضحت الداخلية، أنه "لكون ما قام به من باب قتل الغيلة، ولأن القتل على وجه يأمن فيه المقتول من غائلة القاتل فقد تم الحكم عليه بالقتل حدا للغيلة، وأصبح الحكم نهائيا بتأييده من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا"، مشيرة إلى أنه تم تنفيذ الحكم يوم الاثنين بتاريخ 22 ذو الحجة 1447 هجري الموافق 8 يونيو 2026 بالمنطقة الشرقية".

وجاء في ختام البيان: "ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة العربية السعودية على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم وينتهك حقهم في الحياة والأمن، وتحذر في الوقت نفسه كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره والله الهادي إلى سواء السبيل"، وفقا لروسيا اليوم.