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حمولة أخشاب سدت الطريق.. انقلاب مقطورة أعلى كوبري عرب الرمل بالمنوفية -صور

كتب : أحمد الباهي

11:59 ص 06/06/2026
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    الكونتر كسى الطريق الزراعي بالمنوفية
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    انقلاب حمولة سيارة نقل ثقيل بالطريق الزراعي
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    تحرك عاجل لإعادة حركة المرور لطبيعتها

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شهد الطريق الزراعي أعلى كوبري عرب الرمل بمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، صباح اليوم السبت، حادث انقلاب مقطورة سيارة نقل محملة بأخشاب الكونتر، ما أدى إلى تعطيل الحركة المرورية لفترة مؤقتة قبل إعادة فتح الطريق أمام المركبات.

تحرك سريع عقب البلاغ

انتقلت الأجهزة التنفيذية إلى موقع الحادث فور ورود البلاغ، تنفيذاً لتوجيهات هناء عقيلة رئيس مركز ومدينة قويسنا، حيث تابع إسلام صبحي نائب رئيس المدينة الموقف ميدانياً بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات المعنية.

رفع الأخشاب وإزالة آثار الحادث

كشفت المعاينة انقلاب المقطورة أعلى الكوبري وتناثر أجزاء من حمولة الأخشاب على الطريق، ما استدعى الدفع بعدد 2 لودر للتعامل الفوري مع الموقف.

وواصلت المعدات أعمال رفع الأخشاب وإزالة آثار الحادث من الطريق، بما ساهم في إنهاء التكدسات المرورية وإعادة الحركة إلى طبيعتها.

عودة الحركة المرورية

أسفرت الجهود عن فتح الطريق الزراعي بالكامل أمام المواطنين والسيارات، مع استمرار المتابعة الميدانية للتأكد من انتظام الحركة وعدم وجود أي معوقات قد تؤثر على مستخدمي الطريق.

يُعد الطريق الزراعي من أكثر الطرق الحيوية التي تشهد كثافات مرورية مرتفعة على مدار اليوم، خاصة بمحيط كوبري عرب الرمل، ما يدفع الأجهزة التنفيذية والأمنية إلى التدخل السريع للتعامل مع أي حوادث أو أعطال قد تؤثر على حركة السير.

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