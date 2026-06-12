6 أرقام تاريخية في أول مباراة بكأس العالم 2026

شهدت المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم 2026، بين المكسيك وجنوب أفريقيا، العديد من الأرقام التاريخية، بعدما حسم أصحاب الأرض اللقاء لصالحهم بنتيجة 2-0 ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وسجل جوليان كينيونيس وراؤول خيمينيز هدفي المنتخب المكسيكي، في المباراة التي أقيمت مساء الخميس مع انطلاق النسخة الجديدة من المونديال، والتي تستمر حتى 19 يوليو المقبل.

ولم تخل المباراة من الإثارة، إذ أشهر الحكم ثلاث بطاقات حمراء، كانت من نصيب سفيسيلو سيثول وثيمبا زواني من منتخب جنوب أفريقيا، إلى جانب المدافع المكسيكي سيزار مونتيس.

أرقام تاريخية من مباراة المكسيك وجنوب أفريقيا

نجح منتخب المكسيك في تحقيق أول انتصار له على الإطلاق في مباراة افتتاحية بكأس العالم، بعدما خاض خمس مباريات سابقة في ضربة البداية دون أي فوز، بواقع ثلاثة تعادلات وهزيمتين.

أصبحت مواجهة المكسيك وجنوب أفريقيا الأكثر من حيث عدد حالات الطرد في تاريخ المباريات الافتتاحية للمونديال، بعدما شهدت ثلاث بطاقات حمراء.

تعد هذه المباراة الأولى التي تشهد ثلاث بطاقات حمراء مباشرة في كأس العالم منذ نسخة 1998، والتي جمعت وقتها جنوب أفريقيا والدنمارك.

دخل راؤول خيمينيز قائمة أكبر الهدافين سنا في تاريخ منتخب المكسيك بكأس العالم، بعدما سجل وهو يبلغ 35 عاما و37 يوما، ليصبح رابع أكبر لاعب مكسيكي يهز الشباك في البطولة.

كما أصبح خيمينيز أكبر لاعب يسجل في أول ظهور له كأساسي بالمونديال منذ الإيراني يحيى جول محمدي، الذي سجل أمام المكسيك في نسخة 2006.

وسجل جيلبرتو مورا اسمه في تاريخ كأس العالم، بعدما أصبح أول لاعب من مواليد ما بعد نهائي مونديال 2006 يشارك في مباراة بالبطولة.

وبهذا، تحولت المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2026 إلى واحدة من أكثر المباريات تميزا من الناحية التاريخية والإحصائية، لتمنح الجماهير بداية مثيرة للنسخة الجديدة من المونديال.