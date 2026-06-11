تابع المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، نتائج جهود الحملات والدوريات المرورية التي يتم تنفيذها بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بهدف التعامل الفوري مع المخالفات وتحقيق أعلى معدلات السيولة المرورية والحفاظ على سلامة المواطنين.

توجيهات بتكثيف التواجد المروري



ووجه المحافظ باستمرار تكثيف الحملات والدوريات المرورية على مدار اليوم، مع تعزيز التواجد المروري بالمحاور الرئيسية والطرق الحيوية، بما يسهم في الحد من المخالفات المرورية وتحقيق الانضباط وتيسير حركة السير، وتوفير بيئة آمنة للمواطنين والزائرين.

حصيلة الحملات خلال أسبوع



وأسفرت الحملات المرورية التي نُفذت على مدار أسبوع عن ضبط 528 مخالفة مرورية متنوعة، في إطار الجهود المكثفة لتطبيق القانون وتحقيق الانضباط المروري بمختلف أنحاء المحافظة.

حجز مركبات وسحب رخص



وشملت النتائج ضبط وحجز 153 مركبة متنوعة على ذمة تصرفات النيابة العامة، منها 132 دراجة نارية وإسكوتر بدون لوحات معدنية أو تراخيص، و14 مركبة توك توك بدون لوحات أو تراخيص، و7 سيارات بدون تراخيص.

كما أسفرت الحملات عن سحب 375 رخصة قيادة ومركبات متنوعة، من بينها 178 رخصة بسبب إصدار أصوات مزعجة، و142 رخصة لمخالفات مرورية متنوعة، إضافة إلى 55 رخصة سيارات نقل ثقيل لمخالفتها قرار محافظ أسوان بشأن تنظيم سير النقل الثقيل داخل مدينة إدفو خلال الفترة من التاسعة مساءً حتى السابعة صباحًا.

استمرار الجهود لتحقيق الانضباط



وأكد محافظ أسوان أهمية مواصلة الجهود المرورية للتعامل الحاسم مع جميع المخالفات التي تؤثر على السيولة المرورية أو تهدد سلامة المواطنين، مشددًا على تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

وأشار إلى استمرار التنسيق بين إدارة المرور والأجهزة التنفيذية والأمنية، مع تكثيف التواجد الميداني في الشوارع والميادين والمناطق الحيوية، لضمان تحقيق السيولة المرورية وتوفير الأجواء الآمنة لأهالي المحافظة وزائريها.