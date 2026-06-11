إعلان

"ترصده في الطريق".. تفاصيل جريمة مقتل شاب بمشتول السوق بالشرقية

كتب : ياسمين عزت

11:51 م 11/06/2026

جثة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بالعثور على جثمان شاب مقتول داخل إحدى الأراضي الزراعية على طريق مشتول السوق – البتية، بدائرة المركز.
وعلى الفور، انتقلت قوة من رجال المباحث إلى موقع البلاغ، وتبين العثور على جثمان الشاب "كامل.ع" 30 عامًا، داخل أرض زراعية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

التحريات تكشف هوية المتهم

أسفرت التحريات عن تحديد مرتكب الواقعة، وتبين أنه شاب يُدعى "ماهر.أ" 28 عامًا، حيث تبين أنه ترصد للمجني عليه وأعد العدة له أثناء خروجه من قريته، قبل أن يعتدي عليه باستخدام سلاح أبيض، ما أسفر عن وفاته، ثم ألقى الجثمان داخل الأرض الزراعية ولاذ بالفرار.

ضبط المتهم واعترافه بالجريمة

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، مبررًا ذلك بوجود خلافات سابقة مع المجني عليه تعود إلى نحو عام.

النيابة تباشر التحقيقات

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وقررت حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الشرقية مشتول السوق جريمة قتل حوادث الشرقية النيابة العامة

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

17 صورة.. شاكيرا تشعل أجواء حفل افتتاح بطولة كأس العالم 2026 في المكسيك
زووم

17 صورة.. شاكيرا تشعل أجواء حفل افتتاح بطولة كأس العالم 2026 في المكسيك
أجمل مشجعة بكأس العالم تثير الجدل بإطلالات جريئة في مونديال 2026
الموضة

أجمل مشجعة بكأس العالم تثير الجدل بإطلالات جريئة في مونديال 2026
"مليش دعوة".. فيديو مؤثر لطفل رفض والده استلامه يثير الجدل
حوادث وقضايا

"مليش دعوة".. فيديو مؤثر لطفل رفض والده استلامه يثير الجدل
الأرصاد: ارتفاع الحرارة المحسوسة بسبب الرطوبة اليوم
أخبار مصر

الأرصاد: ارتفاع الحرارة المحسوسة بسبب الرطوبة اليوم
على طريقة فيلم ثقافي.. وصلة كوميدية بين هنيدي وأحمد عيد بسبب سلمى حايك
زووم

على طريقة فيلم ثقافي.. وصلة كوميدية بين هنيدي وأحمد عيد بسبب سلمى حايك

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

كوريا الجنوبية

كوريا الجنوبية

- -

05:00

التشيك

التشيك

كأس العالم

كندا

كندا

- -

22:00

البوسنة والهرسك

البوسنة والهرسك

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

بعد بيانات الوظائف والتضخم الأمريكي.. هل يواجه الدولار في مصر موجة صعود جديدة؟