تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بالعثور على جثمان شاب مقتول داخل إحدى الأراضي الزراعية على طريق مشتول السوق – البتية، بدائرة المركز.

وعلى الفور، انتقلت قوة من رجال المباحث إلى موقع البلاغ، وتبين العثور على جثمان الشاب "كامل.ع" 30 عامًا، داخل أرض زراعية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

التحريات تكشف هوية المتهم

أسفرت التحريات عن تحديد مرتكب الواقعة، وتبين أنه شاب يُدعى "ماهر.أ" 28 عامًا، حيث تبين أنه ترصد للمجني عليه وأعد العدة له أثناء خروجه من قريته، قبل أن يعتدي عليه باستخدام سلاح أبيض، ما أسفر عن وفاته، ثم ألقى الجثمان داخل الأرض الزراعية ولاذ بالفرار.

ضبط المتهم واعترافه بالجريمة

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، مبررًا ذلك بوجود خلافات سابقة مع المجني عليه تعود إلى نحو عام.

النيابة تباشر التحقيقات

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وقررت حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيق.