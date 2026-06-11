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مياه بني سويف تفصل فنيًا سابقًا وتحذر المواطنين من التعامل معه

كتب : حمدي سليمان

11:37 م 11/06/2026

شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة بني سويف

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة بني سويف، برئاسة المهندسة دينا عمر سليمان، فصل أحد العاملين السابقين الذي كان يشغل وظيفة فني بمحطة رفع أحمد عرابي، وذلك بعد ثبوت ارتكابه مخالفات تتعارض مع أخلاقيات العمل واللوائح المنظمة داخل الشركة.

لا صفة رسمية له

وأكدت الشركة، في بيان رسمي، أن الموظف المفصول لم يعد يمثل الشركة بأي صفة، وليس له أي دور أو اختصاص يتعلق بأعمالها أو الخدمات المقدمة للمواطنين.

اتهامات بنشر إساءات على مواقع التواصل


وأوضحت الشركة أنها رصدت قيام الموظف المفصول بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، استخدمها في نشر محتوى تضمن التشهير بالشركة وقياداتها والعاملين بها، إلى جانب توجيه عبارات سب وإساءة وإثارة للرأي العام بما يضر بسمعة الشركة ومؤسساتها.

وأضافت أن هذه التصرفات تمثل مخالفة صريحة للقانون واللوائح المعمول بها، مشيرة إلى أن الأحكام القضائية النهائية أثبتت تلك الوقائع.

تحذير للمواطنين من التعامل معه


وشددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف على ضرورة توخي الحذر وعدم التعامل مع الموظف المفصول أو الاستجابة لأي توجيهات أو معلومات صادرة عنه تتعلق بخدمات مياه الشرب أو الصرف الصحي داخل المحافظة.

وأكدت الشركة أن المذكور لا يمتلك أي صفة قانونية أو رسمية تخوله التحدث باسم الشركة أو تمثيلها أمام المواطنين أو الجهات المختلفة، داعية المواطنين إلى الاعتماد على القنوات الرسمية للشركة للحصول على المعلومات والخدمات المعتمدة.

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شركة مياه بني سويف فصل موظف مياه الشرب الصرف الصحي بني سويف

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