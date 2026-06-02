إعلان

اكتشافات جديدة وترميم رقمي.. تفاصيل فك وإعادة تركيب معبد الرامسيوم بالأقصر

كتب : محمد محروس

04:59 م 02/06/2026
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    أحجار اثرية يجري تنظيفها وتجميعها
  • عرض 13 صورة
    أحجار اثرية قبل تجميعها
  • عرض 13 صورة
    أحد الاكتشافات الأثرية في الموقع
  • عرض 13 صورة
    أحجار أثرية بمعبد الرامسيوم
  • عرض 13 صورة
    اكتشاف جزء من واجهة المعبد خلال الحفائر
  • عرض 13 صورة
    العمل على إعادة إحياء واجهة معبد الرامسيوم
  • عرض 13 صورة
    جانب من العمل
  • عرض 13 صورة
    رافعات ومعدات ثقيلة لتنفيذ المشروع
  • عرض 13 صورة
    معبد الرامسيوم
  • عرض 13 صورة
    أحد المعدات الثقيلة التي تعمل في المشروع
  • عرض 13 صورة
    موقع العمل
  • عرض 13 صورة
    موقع العمل بمعبد الرامسيوم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

مشروع ضخم لإحياء الصرح الأول بمعبد الرامسيوم

تتواصل في البر الغربي بمحافظة الأقصر أعمال مشروع فك وإعادة تركيب الصرح الأول بمعبد الرامسيوم، في واحدة من أكبر مشروعات الترميم الأثري الجارية حاليًا في مصر، ضمن خطة تستهدف الحفاظ على التراث المصري القديم وتوظيف أحدث الوسائل العلمية في صون الآثار وتعزيز قيمتها السياحية والثقافية.

ويُنفذ المشروع في إطار اتفاقية تعاون بين المجلس الأعلى للآثار والجامعة الوطنية الكورية للتراث الثقافي، والتي تم توقيعها عام 2022، وتمتد لمدة عشر سنوات على مرحلتين، بهدف إعادة إحياء أحد أهم المعالم المعمارية المرتبطة بعصر الملك رمسيس الثاني.

تقنيات حديثة للتوثيق والترميم

يعتمد المشروع على أحدث التقنيات العالمية في مجالات التوثيق والحفاظ الأثري، حيث أوضح الدكتور جيسو كيم، رئيس البعثة الكورية، أن فرق العمل انتهت من توثيق عدد كبير من كتل الصرح الأول والمناطق المحيطة به باستخدام الماسح الضوئي ثلاثي الأبعاد وأنظمة التسجيل الرقمي المتقدمة.

ويسهم هذا التوثيق في إنشاء قاعدة بيانات دقيقة لكل عنصر أثري قبل تنفيذ أعمال الترميم وإعادة التركيب، بما يضمن الحفاظ على التفاصيل الأصلية للموقع الأثري.

رافعات عملاقة للتعامل مع الكتل الضخمة

وشهدت أعمال المشروع الاستعانة برافعات عملاقة ومعدات هندسية متخصصة للتعامل مع الكتل الحجرية الضخمة التي تزن بعضها عدة أطنان، حيث تتطلب عمليات الرفع والنقل وإعادة التثبيت إجراءات دقيقة تضمن الحفاظ على سلامة الأحجار الأثرية وعدم تعرضها لأي أضرار.

اكتشافات أثرية جديدة

وأسفرت أعمال الحفائر الأثرية حول البرج الشمالي للصرح الأول عن الكشف عن كتل حجرية ضخمة ظلت مدفونة أسفل الرمال لقرون طويلة.

وتُعد هذه الكتل أجزاءً أصلية من واجهة الصرح، ما يوفر أدلة علمية جديدة تساعد الباحثين على إعادة تصور التصميم المعماري الأصلي للمبنى، كما تدعم جهود إعادة تركيب عناصره بصورة دقيقة وتثري الدراسات المتعلقة بعصر الملك رمسيس الثاني.

مرحلتان لاستعادة المظهر التاريخي للمعبد

وبحسب الخطة الزمنية للمشروع، بدأت المرحلة الأولى عام 2022 ومن المقرر الانتهاء منها في عام 2027، وتركز على أعمال الترميم وإعادة تأهيل البرج الشمالي للصرح الأول الذي يبلغ ارتفاعه نحو 32 مترًا.

أما المرحلة الثانية، فستشمل استكمال أعمال الحفظ والترميم لبقية عناصر الصرح، بما يسهم في استعادة جزء كبير من المظهر الأصلي للمعبد الذي تأثر بعوامل الزمن والزلازل والانهيارات عبر آلاف السنين.

إشادة بمعدلات الإنجاز والتعاون الدولي

وكان وزير السياحة والآثار ورئيس المجلس الأعلى للآثار قد تفقدا المشروع مؤخرًا، حيث أشادا بمستوى الإنجاز المحقق والتعاون العلمي بين الخبراء المصريين والكوريين، مؤكدين أهمية المشروع في دعم جهود الدولة للحفاظ على التراث الإنساني وتعظيم الاستفادة منه ثقافيًا وسياحيًا.

الرامسيوم.. سجل حضاري لعصر رمسيس الثاني

ويُعد معبد الرامسيوم من أبرز المعابد الجنائزية في مصر القديمة، إذ شُيد تخليدًا لذكرى الملك رمسيس الثاني، أحد أعظم ملوك الأسرة التاسعة عشرة.

ويضم المعبد نقوشًا تاريخية بارزة توثق جوانب الحياة الدينية والسياسية والعسكرية خلال فترة حكم رمسيس الثاني، ومن بينها مشاهد انتصاراته العسكرية ومعركة قادش الشهيرة، إلى جانب الطقوس الدينية والجنائزية التي كانت سائدة آنذاك.

ومع استمرار أعمال الترميم، يترقب الأثريون والمهتمون بالتراث أن يسهم المشروع في استعادة جانب من عظمة الرامسيوم التاريخية، وأن يضيف عنصر جذب جديدًا إلى خريطة السياحة الثقافية بمحافظة الأقصر.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الأقصر معبد الآثار

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

عبدالله رشدي ينتقد فيلم "برشامة": الدين ليس مجالًا للكوميديا أو السخرية
أخبار مصر

عبدالله رشدي ينتقد فيلم "برشامة": الدين ليس مجالًا للكوميديا أو السخرية
تحذير عاجل لشركات السياحة بشأن تأشيرات العمرة لموسم 1448هـ
أخبار مصر

تحذير عاجل لشركات السياحة بشأن تأشيرات العمرة لموسم 1448هـ
وفاة سهام جلال.. أعراض ومضاعفات انسداد الأوعية الدموية وطرق الوقاية
نصائح طبية

وفاة سهام جلال.. أعراض ومضاعفات انسداد الأوعية الدموية وطرق الوقاية
قرار قضائي جديد بشأن 4 دعاوى نفقة أقامتها طليقة بيومي فؤاد
حوادث وقضايا

قرار قضائي جديد بشأن 4 دعاوى نفقة أقامتها طليقة بيومي فؤاد
مفاوضات لبنان وإسرائيل.. وصول الوفود المشاركة إلى مقر الخارجية الأمريكية
شئون عربية و دولية

مفاوضات لبنان وإسرائيل.. وصول الوفود المشاركة إلى مقر الخارجية الأمريكية

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

وزير المالية: ضريبة القيمة المضافة على غاز المنازل تتحملها الشركات لا المواطنون
شعبة الذهب توضح تفاصيل الزيادة الجديدة على المصنعيات
الحكومة تحدد نسبة القيمة المضافة على الغاز الطبيعي للمنازل
ارتفاع جديد في درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة